La Juventus ha chiuso l'anno con la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, disfatta che ha incrementato il malumore dei sostenitori bianconeri. Alcuni di questi infatti si sono riversati sui social rimpiangendo le vittorie ottenute dall'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri. In Serie A ed in Champions League invece il bilancio della stagione fino a dicembre è sicuramente soddisfacente: nella massima competizione europea gli uomini di Sarri hanno ottenuto una facile qualificazione agli ottavi e a febbraio se la vedranno contro il Lione di Rudi Garcia.

Della Juventus ha parlato al 'Globe Soccer Awards' il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps che ha avuto modo di complimentarsi anche con Cristiano Ronaldo, ritenuto dal tecnico francese un professionista esemplare.

Deschamps ha anche rivelato una speranza, quella che la Juventus possa finalmente trionfare in Champions League. L'ultima edizione vinta dai torinesi risale proprio al periodo in cui l'attuale commissario tecnico della nazionale francese era uno dei leader del centrocampo bianconero, ovvero nella stagione 1995-1996.

La Juventus vinse in finale contro l'Ajax allo Stadio Olimpico di Roma.

'La Juventus da anni vuole vincere la Champions, spero riesca a farlo'

Didier Deschamps si è soffermato sui bianconeri rivelando come 'La Juventus da anni vuole vincere la Champions, spero riesca a farlo', aggiungendo che ci sono altre società che possono ambire alla vittoria della massima competizione europea.

Il tecnico francese non ha mai nascosto il suo amore calcistico per la Juventus, che deriva non solo dall'esperienza da giocatore negli anni '90, ma anche da quella da allenatore dei bianconeri nel 2006-2007 in Serie B. L'allenatore francese portò di nuovo la Juventus in Serie A dopo una sola stagione in serie cadetta.

Lo stesso Deschamps ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, sottolineando come "sia decisivo, non voglio offenderlo, però corre meno di qualche anno fa, ma forse lo fa meglio".

L'ambizione dimostrata dal portoghese è il segreto del suo successo: "Se fa due gol ne vuol fare tre, se ne fa tre ne vuol fare quattro".

Deschamps protagonista con la nazionale francese

La crescita professionale negli ultimi anni dell'attuale commissario tecnico della Francia è stata notevole: l'apice è stato raggiunto con il successo ai mondiali di Russia 2018 quando la nazionale francese sconfisse in finale la Croazia.

Adesso il prossimo obiettivo di Deschamps è l'Europeo 2020: la Francia è una delle principali candidate alla vittoria della prestigiosa manifestazione europea per nazioni.