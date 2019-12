Pioli torna nella sua città natale, ma non è una visita di cortesia. Il suo Milan non può più accontentarsi delle belle prestazioni, ora ha bisogno di punti. Il Parma gode di una buona classifica che consente ai ducali di sognare il salto in Europa. Con queste premesse si affrontano Parma e Milan. D'Aversa dovrà sicuramente fare a meno di Inglese e di Karamoh, ma tra i convocati tornano Cornelius e Gervinho entrambi ancora non al meglio. Il principale terminale offensivo d'attacco, viste le assenze, potrebbe essere Kulusevski.

I rossoneri invece dovranno fare a meno di Leo Duarte che non potrà essere convocato per qualche mese. Paquetà e Caldara saranno assenti, il difensore è quasi pronto al rientro dato che ieri ha giocato 90 minuti nella vittoria della Primavera contro l'Entella. Alle ore 15 il fischio d'inizio del signor Valeri di Roma.

Le probabili formazioni di Parma e Milan:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

In panchina.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Grassi, Scozzarella, Camara, Sprocati, Cornelius. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Le scelte di D'Aversa: Darmian ritrova la squadra in cui è cresciuto ed è sbocciato come professionista componendo la difesa a 4 classica.

A centrocampo Hernani partirà titolare al posto di Scozzarella che s'è allenato a parte. Al fianco di Hernani agiranno Barillà e l'ex rossonero Kucka. In attacco D'aversa proverà la mossa a sorpresa, Kulusevski punta. Cornelius partirà dalla panchina viste le precarie condizioni fisiche. Il ritorno in campo dal primo minuto di Gervinho a completare gli undici iniziali.

Mila (4-3-3): G.

Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Piatek.

In panchina.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Rodriguez, Krunic, Biglia, Castillejo, Borini, Rebic, Leao. Allenatore: Stefano Pioli

Le scelte di Pioli: Pioli si tiene stretti Musacchio e Romangoli in difesa vista la scarsità di difensori centrali nella rosa rossonera.

Ancora Conti e Theo Hernandez titolari a completare la batteria difensiva. I terzini titolari che giocheranno a Parma sembrano ormai aver scalzato Calabria e Ricardo Rodriguez, entrambi al centro di voci di mercato. Di mercato in casa rossonera se ne parla anche troppo, ma la trasferta di Parma suona come ultimo avviso per Piatek. Il polacco ancora titolare, ma a rischio prestito/cessione nella prossima sessione di mercato se non inverte la rotta negativa di questa stagione. A centrocampo le maggiori incertezze di Pioli dove Kessiè sembra avvantaggiato rispetto a Krunic e Calhanoglu giocherà al posto dell'assente Paquetà con Bennacer in cabina di regia.

I convocati di Mister D'Aversa per la partita contro il Milan delle ore 15:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Sprocati.

La squadra partita verso Parma agli ordini di Mister Stefano Pioli:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Dove vedere Parma - Milan e quali quote scommettere?

Domenica 1 Dicembre alle ore 15 allo Stadio Ennio Tardini si giocherà Parma - Milan. La partita è un esclusiva di Sky e sarà visibile sul canale 253 (Sy Calcio). Con il decoder del digitale terrestre la partita sarà visibile sul canale 484. Per chi volesse vedere la partita con pc o tablet o smartphone è possibile utilizzare l'app di Sky Go, per gli abbonati Sky, oppure sempre in streaming tramite NowTv.

Le quote:

Vittoria Parma : 3,55

: 3,55 Pareggio : 3,35

: 3,35 Vittoria Milan : 2,15

Nonostante la classifica veda il Parma con ben 4 punti di vantaggio sul Milan, la media delle quote delle maggiori case di scommesse propende per i rossoneri. Sostanziale equilibrio tra pareggio e vittoria del Parma quotate a 3,35 e 3,55. Interessante la soluzione 2 al primo tempo data 2,50. 0 -1 è il risultato esatto con la quota più bassa, 7,80.