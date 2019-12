Alle ore 20.45 di domenica 8 Dicembre inizierà il match Bologna - Milan. Ultima partita della 15ma giornata di Serie A. Il Bologna naviga a metà classifica con 17 punti, il Milan non si trova in acque migliori con un solo punto in più. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in trasferta. Il Bologna ha battuto il Napoli al San Paolo mentre il Milan ha espugnato il Tardini con un gol di Theo Hernandez. Per il Bologna la vittoria contro i partenopei ha spezzato il periodo di crisi di risultati che affliggeva i rossoblù, ma anche il Milan contro i partenopei ha ripreso a fare punti.

Chi porterà a casa il bottino questa sera? Nel Bologna oltre allo squalificato Medel, non si vedranno in campo Dijks, che tornerà disponibile tra tre mesi e Soriano. Nel Milan saranno ancora assenti Duarte e Caldara. Mattia Caldara ieri ha giocato con la Primavera2 nella vittoria del Milan contro l'Udinese.

Le probabili formazioni iniziali:

Nella testa dei due allenatori le formazioni iniziali presentano pochi dubbi ancora, in casa Bologna Dzemaili dovrebbe partire titolare lasciano in panchina Svanberg, mentre Skov Olsen appare favorito rispetto a Riccardo Orsolini.

Per Pioli invece i dubbi riguardano la fase offensiva con Piatek e Leao che si giocano la maglia di punta titolare, mentre a centrocampo Kessiè dovrebbe essere avvantaggiato rispetto a Rade Krunic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio.

In panchina: Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Krejci, Corbo, Svanberg, Orsolini, Santander, Destro, Juwara. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

In panchina: Reina, A.Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Paquetà, Borini, Castillejo, Rebic, Leao. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Chiffi di Padova.

I giocatori convocati da Mister Sinisa Mihajlovic per affrontare il Milan:

Portieri: Skorupski, Da Costa, Sarr

Difensori: Bani, Corbo, Denswil, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Dzemaili, Poli, Schouten, Svanberg

Attaccanti: Orsolini, Palacio, Sansone, Destro, Skov Olsen, Santander, Juwara

La lista dei giocatori convocati da Pioli:

Portieri - Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori - Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti - Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti - Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso

La partita in tv e in streaming, Milan favorito:

Il fischio d'inizio del signor Chiffi per Bologna - Milan sarà alle 20.45 di domenica 8 Dicembre. La partita sarà visibile esclusivamente su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani affiancato dal commento tecnico di Daniele Adani. In streaming la partita è visibile con i pacchetti acquistabili su NowTv mentre per i clienti Sky la partita è visibile con app su smarphone, tablet e compuer grazie all'app Skygo. Le quote vedono il Milan favorito a 2,40 mentre una vittoria del Bologna è data a 3,10.

Il risultato più improbabile è il pareggio quotato 3,50. I risultati più giocati sono lo 0-1 dato a 8,50 o l'1-2 dato a 9,50. Favorito come primo marcatore dell'incontro l'attaccante rossonero Piatek a 5,75.