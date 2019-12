La partita di Champions League tra Napoli e Genk si è conclusa con un brillante 4-0 in favore dei padroni di casa. Il Napoli ritrova Arkadiusz Milik, che dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un infortunio è tornato in campo ed ha bagnato il suo ritorno con una tripletta. Il quarto ed ultimo gol è stato segnato da Dries Mertens su calcio di rigore: un pallonetto che non lascia scampo al giovane portiere del Genk e lancia il belga verso il record di Marek Hamsik, a -3 dall'ex capitano azzurro. Il Napoli quando indossa le vesti di squadra europea non lascia scampo a nessuno, si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League e dà il ben servito a Carlo Ancelotti. Una sola vittoria non cancella una striscia negativa di 9 partite senza vittorie, una tabellino negativo che non ha lasciato altra scelta ad Aurelio De Laurentiis se non quella di esonerare il tecnico di Reggiolo.

Nella notte di ieri il comunicato ufficiale del Napoli che annunciava l'esonero di Ancelotti come direttore tecnico della prima squadra del Napoli. Come i bookmakers sospettavano il prossimo traghettatore del Napoli dovrebbe essere Gennaro Gattuso. L'ex allenatore del Milan avrebbe trovato un accordo totale con il presidente del Napoli fino al prossimo anno e avrebbe già scelto dove andare a vivere: la splendida cornice di Posillipo.

Gattuso torna a Napoli e sceglie Posillipo

I quotidiano odierni riportano una notizia a lettere giganti: Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore del Napoli. Il campione del mondo avrebbe raggiunto un accorto totale con il patron De Laurentiis fino al mese di giugno del 2021 con la possibilità di lasciare anzitempo qualora non vi fossero più le condizioni per continuare a lavorare insieme. De Laurentiis avrebbe preferito tenere il tecnico fino alla prossima estate, un traghettatore momentaneo che potesse salvare il Napoli dal baratro.

Gattuso però ha preferito evitare di indossare le vesti di Caronte ed ha chiesto il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2021 con uno stipendio di 2,6 milioni a stagione, compreso un lauto bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il nuovo tecnico avrebbe già scelto la zona in cui abitare: il quartiere Posillipo. Meta ambita e scelta da quasi tutti i calciatori azzurri per la sua bellezza, i suoi panorami e paesaggi e la tranquillità. Gattuso conosce bene la città avendo festeggiato proprio a Napoli il suo addio al celibato, presso il ristorante Mimì alla ferrovia.

Il tempo per scegliere l'abitazione c'è, ma sarà opportuno fare i giusti sopralluoghi prima di bloccare la casa ma prima ancora sarà opportuno prendere in mano le redini del Napoli.