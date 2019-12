Antonio Conte vuole che la sua Inter riprenda a vincere e raggiunga la Juventus in testa alla classifica. Nella conferenza stampa della partita contro il Genoa, il tecnico nerazzurro tocca tanti temi, fa un bilancio sui 5 mesi all'Inter, parla delle difficoltà incontrate fino a ora e dell'emergenza infortunati e squalificati.

Sarà il Genoa di Thiago Motta a contendere la vittoria ai nerazzurri nell'ultimo incontro dell'anno 2019, in programma per questo sabato 21 dicembre alle ore 18. Anche i genoani hanno diverse difficoltà, ma proveranno a portare via punti da Milano.

La conferenza stampa di Antonio Conte

In conferenza stampa Antonio Conte, come sempre, pone degli spunti interessanti sulle diverse tematiche, sia su quelle prettamente di campo che su quelle extra rettangolo di gioco.

Antonio Conte parla della posizione in classifica e del lavoro importante svolto dalla squadra e dal suo staff. 'Abbiamo sempre detto che sarebbe stato importante arrivare a Natale quanto più in alto possibile', sostiene il tecnico nerazzurro. Conte si dice molto contento di come stanno andando le cose e del lavoro svolto finora.

Non parla di scudetto, ma dell'opportunità di diventare una squadra concreta e temuta dagli avversari. Il tecnico nerazzurro confida nel mercato di gennaio per dare un po' di respiro a quei calciatori che hanno tirato la carretta fino ad oggi. Sa benissimo che i suoi dirigenti stanno facendo del tutto per accontentarlo, soprattutto in un reparto come quello del centrocampo. Antonio Conte sostiene che 'servirà pazienza, io per primo: dobbiamo costruire' e racconta che nella sua storia calcistica non ha mai trovato situazioni facili.

L'allenatore nerazzurro vuole che l'Inter torni a tutti i costi alla vittoria, dopo i pareggi con la Roma e la Fiorentina in campionato e la sconfitta in Champions con il Barcellona. Un KO particolarmente doloroso che è costato al club il declassamento dalla massima competizione europea all'Europa League.

Conte però promuove i suoi ragazzi: 'abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato'.

Il tecnico si sofferma sulle assenze per squalifica contro il Genoa di Brozovic e Lautaro Martinez. Potrebbero giocare nell'undici titolare sia Esposito che Agoumé, Conte ha parole al miele e di stima assoluta per i due giovani nerazzurri, 'hanno meritato la possibilità di esordire, hanno potenzialità per diventare parte delle fondamenta dell’Inter'. L'allenatore sprona i suoi calciatori anche nell'emergenza per le assenze ed è convinto che la sua Inter riuscirà comunque a fare bene: 'in queste condizioni sappiamo dare il meglio di noi stessi'.