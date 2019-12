Il giocatore più appetito sul mercato nelle ultime settimane sembra essere Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso in questa stagione agli ordini di Antonio Conte, in tandem con Romelu Lukaku. Il Toro anche in Champions League ha dimostrato di non sentire il peso dei grandi palcoscenici, chiudendo la sua avventura nella massima competizione europea con cinque reti in sei partite. Anche in campionato il classe 1997 sta facendo la differenza con otto reti in sedici presenze. Prestazioni che non sono passate inosservate e che avrebbero attirato l'attenzione dei top club europei, pronti a scatenare una vera e propria asta per l'attaccante nerazzurro.

Anche il Manchester City su Lautaro

Nelle scorse settimane si è parlato con frequenza dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Interesse confermato anche dai dirigenti blaugrana, con Leo Messi che avrebbe fatto il suo nome per il dopo Luis Suarez avendoci giocato insieme con la maglia della Nazionale argentina la scorsa estate in coppa America. Il Barça, però, non è l'unico club interessato al Toro visto che negli ultimi giorni ci sarebbe da registrare il forte interesse anche del Manchester City.

I Citiziens sono a caccia del sostituto di Sergio Aguero che, come Luis Suarez, inevitabilmente prima o poi dovrà avviarsi verso il viale del tramonto essendo un classe 1988. Lautaro, inoltre, si sposerebbe alla perfezione con gli schemi di Pep Guardiola, suo grande estimatore. La clausola rescissoria da centoundici milioni di euro non spaventa il club dello sceicco che, però, vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter prima di pensare di esercitare tale clausola. I nerazzurri, comunque, non dovrebbero accettare di discutere la cessione del classe 1997 per una cifra inferiore all'intera clausola. City che, comunque, potrebbe anche cercare di inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbattere l'esborso economico. Un nome interessante potrebbe essere quello di Gabriel Jesus, seguito dall'Inter già nell'estate del 2016 e che rappresenterebbe, per caratteristiche, il sostituto ideale proprio di Lautaro.

L'interesse di Barcellona e United

Barcellona che non starà a guardare e che vorrebbe cautelarsi nella corsa a Lautaro Martinez. I blaugrana in questi giorni sono in continuo contatto con l'Inter per discutere del futuro di Arturo Vidal, primo obiettivo per rinforzare il centrocampo dei nerazzurri. Gli spagnoli non vorrebbero cedere il cileno in prestito ma potrebbero farlo in cambio di un'opzione proprio sull'attaccante argentino. In questo modo il Barça avrebbe l'ultima voce in capitolo qualora il club meneghino dovesse decidere di privarsi del proprio gioiello.

Nella corsa, invece, appare più indietro il Manchester United, che vorrebbe fare un tentativo per Lautaro già a gennaio ma l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere uno dei propri elementi migliori a stagione in corsa.