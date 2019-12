Lautaro Martinez è sempre più al centro dei rumors di mercato. L'attaccante argentino è esploso in questa stagione sotto la guida di Antonio Conte che ha saputo valorizzarlo al meglio nel suo 3-5-2, al fianco di Romelu Lukaku. Le prestazioni del Toro non sono passate inosservate, avendo mostrato il proprio talento sia in Italia che in Champions League e hanno attirato l'attenzione dei top club europei. La società nerazzurra è al lavoro per cercare di blindarlo con il rinnovo di contratto, al fine di rimuovere la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro.

A gennaio, però, alle porte del club meneghino potrebbe bussare già il Manchester United, in piena corsa per un piazzamento in Champions League in Premier. L'indiscrezione è comparsa sulla versione online del Mirror.

I Red Devils avrebbero puntato Lautaro per la sessione invernale di calciomercato

Il Manchester United potrebbe muoversi con forza a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Solskjaer. L'intenzione dei Red Devils è quella di non lasciare nulla di intentato nella rincorsa al quarto posto in Premier League.

Attualmente, infatti, sono sesti in classifica con venticinque punti, a meno quattro dal Chelsea quarto. Le difficoltà maggiori sono state palesate in attacco visto che sono solo ventisei le reti messe a segno nelle prime diciassette giornate.

Dall'Inghilterra arriva l'indiscrezione secondo cui, per questo motivo, il Manchester sarebbe pronto a dare l'assalto a Lautaro Martinez già a gennaio, anche per anticipare la concorrenza del Barcellona che, invece, proverebbe a strappare l'attaccante argentino all'Inter la prossima estate.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

La conferma che i Red Devils sono alla ricerca di rinforzi è arrivata anche dal tecnico, Solskjaer, nel post partita di Europa League contro lo Standard Liegi: "Stiamo cercando di rafforzarci in molte posizioni. Abbiamo ancora bisogno di due o tre giocatori per avere una rosa abbastanza ampia".

La possibile offerta dello United

Come sottolinea il Mirror, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra pazzesca per portare in Inghilterra sia l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, sia il centrocampista del Paris Saint Germain, Leandro Paredes.

Il tabloid britannico, infatti, parla una proposta complessiva da centoventi milioni di sterline che ammontano a centoquaranta milioni di euro.

Difficile, comunque, pensare che la società nerazzurra possa privarsi di uno dei propri elementi migliori a stagione in corso e in piena corsa per la vittoria del titolo. Senza contare che il Manchester United potrebbe essere un avversario in Europa League nel corso della stagione. I Red Devils, comunque, un tentativo potrebbero farlo, come sottolineano dall'Inghilterra, a testimonianza di come non sia solo il Barcellona interessato all'attaccante classe 1997.