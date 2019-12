La prima parte di stagione di Andrea Pinamonti con la maglia del Genoa non è stata quella che ci si immaginava. Il giocatore è arrivato dall'Inter la scorsa estate ed il suo impatto aveva lasciato ben sperare con il gol all'esordio in campionato, nella prima giornata contro la Roma, decisivo per il 2-2 finale. I grifoni hanno fatto un investimento importante acquistandolo dall'Inter per quindici milioni di euro e proprio i nerazzurri si sarebbero interessati per un possibile ritorno a gennaio vista la richiesta da parte del tecnico, Antonio Conte, di un possibile vice Lukaku sul mercato.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche la Roma.

Inter su Pinamonti

L'Inter avrebbe messo nel mirino Andrea Pinamonti per la prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Sebbene si sia vociferato della possibilità di non reperire un vice Lukaku sul mercato, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe chiesto un giocatore con caratteristiche simili al belga per permettergli di rifiatare. L'attaccante classe 1999 risponderebbe proprio a questo diktat senza contare che è un prodotto del vivaio nerazzurro e, dunque, non andrebbe ad influenzare le liste del club meneghino.

Pinamonti piace a Conte al punto che non lo avrebbe ceduto la scorsa estate ma per esigenze di bilancio i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Genoa. L'attaccante, però, non ha offerto un grande rendimento, condizionato anche da tutta la squadra che ha disatteso le aspettative e si ritrova in piena zona retrocessione, al penultimo posto con undici punti ed a meno quattro da Udinese e Sampdoria. Proprio per questo motivo la cessione a gennaio è sempre più probabile. Il tecnico dei rossoblu, Thiago Motta, ha dato segnali in questo senso schierando spesso nelle ultime partite Favilli dal primo minuto e relegando lo stesso Pinamonti in panchina. Tra Inter e Genoa ci sono stati già dei contatti nelle ultime settimane con i nerazzurri che avrebbero anche un diritto di recompra. Non è escluso, però, che visti gli ottimi rapporti i due club possano trattare uno scambio di prestiti con Matteo Politano, giocatore fuori dagli schemi di Conte.

C'è anche la Roma

Non solo l'Inter è interessata a Pinamonti. Sull'attaccante del Genoa c'è da registrare l'interesse della Roma, a caccia di un vice Dzeko viste le prestazioni non esaltanti di Nikola Kalinic. Anche in questo caso potrebbe esserci uno scambio di prestiti con i giallorossi pronti a mettere sul piatto il cartellino di Alessandro Florenzi. L'esterno è ai margini della rosa con Fonseca che nel ruolo di terzino destro gli preferisce Santon e Spinazzola. Per questo motivo l'ex capitano è pronto a chiedere la cessione per non rischiare di perdere la maglia della Nazionale in vista dell'Europeo della prossima estate.