L'Inter sta dimostrando tutta la sua forza soprattutto in Serie A, grazie a una continuità di risultati importante. Attualmente è prima a due punti dalla Juventus, che nelle ultime due partite ha subito un pareggio ed una sconfitta. La dirigenza interista però è consapevole del fatto che la squadra debba essere rafforzata per dare delle alternative ai titolari schierati da Antonio Conte. Non è escluso però che possano esserci delle cessioni, soprattutto di quei giocatori che faticano a trovare spazio anche a partita in corso.

Uno di questi è Mattia Politano: il centrocampista offensivo ex Sassuolo ha giocato davvero poco in questa prima parte della stagione, chiuso dai titolari inamovibili Lukaku e Martinez. Inoltre, quando era disponibile, Conte ha anche schierato Alexis Sanchez, preferendolo all'italiano. Ecco perché non è da escludere la cessione dell'ex Sassuolo a gennaio, anche se molto dipenderà dalla sua volontà di rimanere o meno a Milano. Ci sarebbero due società interessate al giocatore.

Inter, Politano potrebbe partire: Genoa e Fiorentina in lizza

Secondo Calciomercato.com, Politano potrebbe lasciare l'Inter durante il calciomercato invernale.

Ci sarebbero due società interessate al giocatore: il Genoa di Thiago Motta e la Fiorentina, che però vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. La società ligure invece lo prenderebbe in prestito, con il tecnico italo-brasiliano che lo ritiene l'esterno offensivo ideale del suo 4-3-3. La Fiorentina invece sarebbe pronta offrire anche 20 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto. Magari potrebbe essere un anticipo per poter discutere in estate dell'eventuale passaggio di Federico Chiesa all'Inter.

Di certo l'eventuale addio di Politano dipenderà molto dal giocatore: le festività di Natale potrebbero servire al centrocampista offensivo per decidere un'eventuale nuova esperienza professionale.

Il mercato dell'Inter

L'eventuale cessione di Politano potrebbe essere un nuovo introito utile da investire sul mercato: inoltre l'Inter conta anche di cedere a titolo definitivo i tanti giocatori che ha in prestito: Icardi, ad esempio, può essere riscattato con circa 70 milioni di euro così come Nainggolan potrebbe passare a titolo definitivo al Cagliari per circa 15 milioni.

Infine da valutare anche la situazione di Joao Mario, in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro alla Lokomotiv Mosca. Intanto, secondo Sport Mediaset, l'Inter sarebbe pronta a ufficializzare l'acquisto del centrocampista offensivo dell'Udinese Rodrigo De Paul già durante il calciomercato invernale. Si parla di un prestito oneroso da 7 milioni di euro più diritto di riscatto a 25 milioni e altri 3 al raggiungimento di determinati bonus sportivi.