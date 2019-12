La via verso Atalanta-Parma per i ducali è sempre più complicata. Alla ripresa degli allenamenti di ieri è arrivata la temuta brutta notizia per Gervinho che salterà il match al pari di Cornelius e Gagliolo. Proverà ad esserci Inglese che però difficilmente sarà titolare. Per l’ennesima volta D’Aversa dovrà fronteggiare una pesante emergenza soprattutto nel settore offensivo, falcidiato dagli infortuni ormai da mesi.

L’inizio del 2020 doveva portare buone notizie e invece così non è stato. Ieri i gialloblu sono tornati ad allenarsi a Collecchio dopo i giorni di meritata vacanza.

Il mirino è già puntato sulla sfida all’Atalanta di lunedì 6 gennaio alle ore 15:00. Una trasferta difficilissima, contro una delle squadre più in forma del campionato capace nell’ultima gara del 2019 di segnare 5 gol al Milan. Gli emiliani però non partono battuti, lontano dal Tardini hanno già costruito imprese importanti, l’ultima a Napoli. L’emergenza infortuni per ora non è stata troppo limitante vista la classifica, che vede i ducali compagni settimi e già vicini all’obiettivo stagionale: la salvezza.

Atalanta-Parma: Inglese ci prova, Gervinho e Cornelius sicuri assenti

Atalanta-Parma sarà l’ennesima tappa del campionato in cui fronteggiare l'emergenza per D’Aversa. L’unico giocatore che potrebbe recuperare in tempo per il match di Bergamo è Roberto Inglese. A inizio dicembre D’Aversa aveva dichiarato che sarebbe stato pronto in due settimane. La caviglia però è parte del corpo molto delicata per un calciatore e così si è deciso di non rischiare. L’ultima settimana prima del rompete le righe il bomber l’ha passata a lavorare lontano dal gruppo, stesso programma per lui ieri, ma le sensazioni per un suo ritorno tra i convocati sono positive. Niente maglia da titolare ovviamente, Inglese è fermo da oltre due mesi, la prima partita saltata è datata 26 ottobre con l’Inter, e non ha i novanta minuti nelle gambe.

La panchina però lo aspetta e se ci sarà bisogno potrà tornare utile a gara in corso.

L’attacco è come sempre il reparto più colpito dagli infortuni. Ieri gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado per Gervinho accusata nell’ultima gara del 2019. Salterà l’Atalanta sicuramente, altri esami verranno eseguiti nei prossimi giorni per capire i reali tempi di recupero. Fuori dai giochi anche Karamoh sempre alle prese con la lesione del legamento collaterale del ginocchio, il suo iter riabilitativo è quasi giunto al termine ma prima di metà gennaio non rientrerà. Continua il lavoro di riabilitazione dall'infortunio muscolare anche Cornelius, per lui possibile un rientro in campo a fine mese prossimo.

Parma: contro l’Atalanta con Kucka centravanti e Gagliolo squalificato

Senza quattro dei sei attaccanti in rosa, il Parma dovrà inventarsi qualcosa per schierare un attacco comunque pericoloso contro l’Atalanta. La soluzione è quella già adottata nel recente passato con Kucka centravanti e ai suoi lati Kulusevski e Sprocati. Non proprio un tridente atomico, ma la presenza del centrocampista nella linea offensiva assicura quella fisicità che potrebbe risultare decisiva per far rifiatare la difesa nei momenti di maggiore spinta dei bergamaschi.

A proposito di difesa, anche in questo settore D’Aversa non potrà affidarsi a tutti i titolari.

Gagliolo è infatti stato fermato dal giudice sportivo e a Bergamo non ci sarà. Due le soluzioni per colmare la lacuna, la prima, e più probabile è la presenza di Pezzella a sinistra dal primo minuto. La seconda è lo spostamento di uno tra Darmian e Iacoponi sull’esterno e l’inserimento di Dermaku vicino a Bruno Alves. La marcia di avvicinamento ad Atalanta-Parma è scattata in maniera decisamente diversa per i due tecnici. Gasperini dovrebbe ritrovare Zapata e avere tutti a disposizione, D’Aversa invece conta per l’ennesima volta gli assenti.