L'Inter sta lavorando sul mercato per assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte, in vista di gennaio e della seconda parte di stagione. I nerazzurri vogliono alzare il livello della rosa visto che si trovano in piena corsa per il titolo con la Juventus, con la quale dividono il primato in classifica con quarantadue punti. E uno dei nomi accostati con maggiore frequenza nelle ultime settimane al club meneghino è quello di Dejan Kulusevski, classe 2000, esploso con la maglia del Parma, al quale è stato ceduto in prestito la scorsa estate dall'Atalanta, proprietaria del suo cartellino.

Buone notizie arrivano anche dal fronte Vidal, con il centrocampista cileno che vuole lasciare il Barcellona e con i due club che non sarebbero così lontani da un accordo.

D'Aversa contatta Conte

Dejan Kulusevski è una delle principali richieste di Antonio Conte in vista della prossima sessione di calciomercato a gennaio. Il classe 2000 piace molto al tecnico dell'Inter vista la grande duttilità mostrata in questa prima parte della stagione. Il giocatore, infatti, con la maglia del Parma ha dimostrato di saper fare la differenza sia come esterno d'attacco, sia come seconda punta che come mezzala.

Anche lo score è importante visto che il fantasista svedese ha sempre giocato fino ad ora, totalizzando diciassette presenze in campionato, in cui ha messo a segno quattro reti e collezionato ben sette assist, tra cui l'ultimo contro il Brescia decisivo nell'1-1 finale.

Lo stesso Conte sta lavorando ai fianchi dei suoi due amici, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, e il direttore sportivo, Faggiano, per convincerli a privarsi di Kulusevski a stagione in corso. Non solo, visto che l'allenatore gialloblu avrebbe mandato anche un messaggio al tecnico dell'Inter, stando a quanto riportato da Tuttosport, soffermandosi sull'impiego dello svedese, che in molti pensano che in nerazzurro possa rappresentare una buona soluzione in mezzo al campo: "Kulusevski mezzala? Per giocare a centrocampo è ancora leggerino".

Novità su Vidal

Stando a quanto riportato da FcInternews, ci sarebbero importanti novità anche per quanto riguarda il capitolo Arturo Vidal. Il Barcellona sarebbe pronto a trattare con l'Inter sulla base del prestito ma con la formula dell'obbligo di riscatto, in modo da non rischiare di ritrovarsi il giocatore in rosa il prossimo anno così come successo con Rafinha due stagioni fa. L'accordo dovrebbe essere trovato sulla valutazione del cartellino. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto due milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a dieci milioni. C'è ancora distanza rispetto alla richiesta dei blaugrana, che vorrebbero incassare almeno quindici milioni ma l'intesa potrebbe essere raggiunta anche con l'aggiunta di qualche bonus.