La Juventus di questa prima parte della stagione sta avendo delle difficoltà in Serie A ma ha dimostrato di essere una delle società principali a livello europeo, arrivando prima nel suo girone di qualificazione agli ottavi di Champions League con relativa facilità. Grandi meriti sono da attribuire al nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri che, oltre ad avere raggiunto il primo obiettivo stagionale, sta riuscendo a rivalutare alcuni giocatori che l'anno scorso hanno fatto un po' di fatica con la gestione Allegri.

Su tutti sta brillando il talento del 10 bianconero Paulo Dybala, che in questa stagione si sta dimostrando decisivo in Serie A ed in Champions League. Proprio questa continuità di rendimento starebbe convincendo la società bianconera a prolungare il contratto dell'argentino attualmente in scadenza a giugno 2022 almeno fino al 2024, ritoccando anche l'ingaggio oltre gli 8 milioni di euro attuali percepiti da Dybala. Potrebbero però sorgere dei problemi associati ai diritti d'immagine del giocatore che, fra l'altro, impedirono il trasferimento dell'argentino in estate prima al Manchester United e poi al Tottenham.

Calciomercato Juventus, si starebbe lavorando a rinnovo di Dybala ma ci sarebbe nodo diritti d'immagine

Come dicevamo, la Juventus è pronta a blindare il suo numero 10 facendogli firmare il rinnovo di contratto con ritocco dell'ingaggio. L'argentino rappresenta infatti non solo un patrimonio tecnico per i bianconeri (Si è dimostrato spesso decisivo in questa stagione) ma anche commerciale, in quanto rappresenta uno dei giocatori più seguiti anche sui social network. Resta però da risolvere il nodo diritti d'immagine come scrive il noto sito sportivo Calciomercato.com.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

La società che gestisce i diritti del giocatore ha evidentemente le sue pretese, proprio per questo sarà necessario trovare un’intesa con la Juventus. A differenza del Napoli infatti la Juve abitualmente lascia quasi totale autonomia ai suoi giocatori per i diritti d’immagine ma Dybala e’ considerato un riferimento commerciale per la società bianconera (hanno lo stesso sponsor tecnico, l’Adidas) e vorrebbe quindi piena autonomia a riguardo.

La possibile offerta di rinnovo di contratto della Juventus a Dybala

In estate le società interessate all'argentino (Manchester United e Tottenham) avrebbero offerto anche 10 milioni di euro a stagione al giocatore, possibile quindi che la Juventus possa anche andare a toccare quella somma inserendo dei bonus che si attiverebbero al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

L'eventuale rinnovo di contratto del 10 bianconero sarebbe l'ennesimo di questa stagione per La Rosa bianconera: dopo aver blindato Bonucci e Cuadrado sarebbe vicino anche quello di Szczesny, di Matuidi e di Gonzalo Higuain.