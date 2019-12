Cristiano Ronaldo è sempre molto legato alla sua terra d'origine e spesso quando può torna nel suo Portogallo. CR7, di recente, ha anche rivelato che in futuro gli piacerebbe tornare a vivere nella sua patria. Di certo fino al 2022 non appenderà le scarpe al chiodo e perciò se ne riparlerà in futuro. Ma il fenomeno di Madeira avrebbe già trovato la dimora dei suoi sogni in quel di Lisbona. Cristiano Ronaldo avrebbe acquistato un appartamento da 7,2 milioni di euro. I lavori nella nuova casa di CR7 sarebbero già iniziati e dovrebbero terminare nel febbraio del 2021.

La nuova dimora di CR7

Spesso quando può Cristiano Ronaldo fa il ritorno in Portogallo, lui è legatissimo al suo Paese e lì vede il suo futuro, al termine della sua carriera. Proprio per questo motivo il fenomeno della Juventus avrebbe acquistato una lussuosa dimora dal grande valore. L'acquisto della casa situata a Lisbona in via Avenida da Libertade sarebbe stato perfezionato lo scorso luglio. La casa acquistata da Cristiano Ronaldo sarebbe situata nell'edificio nel quale si trovava il Ministero dell'Agricoltura.

La casa ha una vista mozzafiato e si affaccia su Rio Tejo e inoltre ha una piscina panoramica davvero meravigliosa. La lussuosa dimora avrebbe una zona abitabile di 287 metri ed è corredata anche di sauna e di una jacuzzi.

Dunque l'abitazione ha molti confort ma CR7 ha deciso di fare alcune modifiche e perciò i lavori termineranno nel febbraio 2021. Al momento, però, il portoghese è concentrato sulla Juventus alla quale è legato fino al 2022 e ha messo nel mirino i mondiali del Qatar e fino ad allora non sembra intenzionato a lasciare il calcio.

Il portoghese pensa ai prossimi impegni con la Juve

Cristiano Ronaldo sta già pensando al suo futuro con la lussuosa casa che avrebbe acquistato a Lisbona, ma in realtà adesso è solamente concentrato sul campo e sui prossimi impegni con la Juventus. La squadra bianconera da qui a Natale è attesa dalle gare contro Udinese e Sampdoria e la sfida di Supercoppa contro la Lazio. Domani, contro i friulani, CR7 sarà titolare e insieme a lui dovrebbe giocare Paulo Dybala. Infatti, Maurizio Sarri sta alternando il numero 10 e Gonzalo Higuain al fianco proprio del portoghese.

Dunque, contro l'Udinese, probabilmente toccherà a Paulo Dybala mentre in posizione da trequartista giocherà Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, in questo momento, è il titolare sulla trequarti anche perché Douglas Costa e Aaron Ramsey nell'ultimo periodo sono stati fermi ai box. Il gallese, oggi, lavorerà in parte con i compagni e non è escluso che, contro l'Udinese, possa essere in panchina. Anche il numero 11 juventino nei giorni scorsi ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati del match contro i friulani.