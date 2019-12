17:21 - Azzurrostellati in campo per il riscaldamento, come testimonia il post pubblicato dalla società sul profilo ufficiale Instagram

17:18 - Le formazioni ufficiali:

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Emerson, Giosa; Viteritti, Ricci, Dettori, Coccia; Longo, Murano, Ferri Marini

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Scarpa, Perri; Alberti, Guadagni

L'incontro Potenza-Paganese completa il quadro delle gare in programma oggi 15 dicembre: il match, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C Girone C, inizialmente previsto per le ore 17:30, è stato posticipato di un quarto d'ora, in segno di protesta da parte della Lega Pro nei confronti del Governo centrale per la mancata approvazione delle disposizioni normative sulla defiscalizzazione delle società prfoessionistiche.

I lucani hanno sorpreso un po' tutti in questo avvio di stagione: il quinto posto conquistato con le unghie e con i denti, con un divario di ben otto lunghezze dal Catania sesto, rappresenta un consistente bottino per gli uomini del tecnico Raffaele. La sconfitta di domenica scorsa contro il Bari non ha assolutamente scalfito i rossoblu, che tra le mura amiche hanno costruito la propria fortezza: al Viviani infatti è passata solamente la capolista Reggina, mentre nelle restanti gare sono arrivati sei successi e due pareggi.

In totale sono 36 i punti totalizzati, a -1 dalla Ternana, che ieri ha impattato con la Cavese nel posticipo del sabato: si profila questo pomeriggio la ghiotta occasione di scavalcare la compagine umbra, facendo un importante balzo in avanti.

Gli azzurrostellati invece distano appena una lunghezza dalla zona play-off: gli uomini di Erra sono reduci dal roboante successo per 3-1 sul Catania, nel recupero della tredicesima giornata disputatosi lo scorso mercoledì, nonché dalla vittoria del Pinto contro la Casertana.

Lontano dal Torre, i campani hanno perso contro Viterbese, Cavese, Teramo, Picerno e Ternana, riuscendo a fare bottino pieno solamente in due occasioni, con Rieti e appunto Casertana, pareggiando poi con Sicula Leonzio e Bisceglie. A Potenza Stendardo e compagni vogliono fare risultato per tenere la scia della zona alta della classifica.

A dirigere l'incontro Potenza-Paganese è stato designato il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Pompei Poentini della sezione di Pesaro e Simone Teodori della sezione di Fermo.

Tabellino Potenza-Paganese

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione di Asti (Poentini-Teodori)

