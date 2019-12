Semifinale a senso unico, almeno dal pronostico, quella che domani, mercoledì 17 dicembre, vedrà di fronte Flamengo ed Al Hilal allo Stadio internazionale Khalifa di Doha. Il Mondiale per Club arriva così al penultimo atto in cui entrano in scena le 'big': la squadra campione del Brasile e del sudamerica ed il Liverpool vincitore dell'ultima Champions League che scenderà in campo il 18 contro i messicani del Monterrey.

Prima semifinale, pertanto, quella che vede il Flamengo favoritissimo dal pronostico, anche se la formazione saudita annovera certamente qualche individualità di spicco e non ha nulla da perdere. Il match verrà trasmesso in diretta sul Canale 20 di Mediaset a partire dalle ore 18.30 italiane ed in streaming su Mediaset Play.

Il 'Mengao' cerca di spezzare il 'sortilegio'

Dal 2012, da quando il Corinthians (allenato dall'attuale Ct della nazionale brasiliana, Tite) superò il Chelsea nella finale di Yokohama, la Coppa del Mondo FIFA per squadre di club non viene più sollevata da formazioni sudamericane.

Il Flamengo cercherà dunque di spezzare il 'sortilegio' iniziando da questo turno di semifinale che oppone Gabigol e compagni all'animosa formazione saudita. Se ci affidiamo ai corsi e ricorsi storici, i tifosi più maturi del 'Mengao' non possono far altro che sognare: era il 1981 quando il club carioca giocò per la prima volta una finale mondiale per club, quella costituita all'epoca dalla Coppa Intercontinentale.

Lo squadrone di Zico e Junior travolse il Liverpool a Tokyo con un eloquente 3-0: l'undici rubro-negro e i reds potrebbero adesso ritrovarsi in finale del Mondiale per Club se, come da pronostico, si sbarazzeranno delle rispettive avversarie in semifinale. Ricordiamo che il Flamengo si è garantito il diritto di disputare il torneo iridato vincendo la Copa Libertadores, nell'emozionante finale di Santiago del Cile terminata 2-1 per i brasiliani contro il River Plate e ribaltata in pieno recupero grazie alla doppietta di Gabriel Barbosa alias Gabigol.

Al Hilal ha un pizzico di Italia

C'è un pizzico d'Italia nella formazione saudita campione d'Asia per la terza volta nella sua storia. Il glorioso club di Riad ha messo le mani sull'ultima AFC Champions League battendo in finale i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. Il tecnico è Razvan Lucescu, figlio del 'santone' Mircea che vanta esperienze su diverse panchine italiane, anche l'Inter tra le altre, oltre ad essere stato Ct della Romania nella prima metà degli anni '80. Tra i giocatori a disposizione di Lucescu jr (che in gioventù da calciatore vanta anche un'esperienza a Crema nei campionati dilettantistici italiani, ndr) anche l'ex juventino Sebastian Giovinco, giunto quest'anno in Arabia Saudita dopo la sua esperienza oltre oceano a Toronto.

Stella della squadra è comunque il 'leone' Bafétimbi Gomis, attaccante franco-senegalese ex Saint-Etienne, Lione, Swansea e Galatasaray: suo il gol che ha steso i campioni d'Africa dell'Esperance di Tunisi nel quarti di finale ed ha regalato ai sauditi la sfida con il Flamengo.

Probabili formazioni

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson; De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. All. Jorge Jesus.

Al Hilal (4-2-3-1): Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani; Otayf, Cuellar; Carrillo, Carlos Eduardo, Al Dawsari; Gomis.

All. Lucescu.