Si sono svolti questo lunedì 16 dicembre a Nyon in Svizzera i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League.

Le cinque squadre italiane ancora in corsa nelle due competizioni europee hanno quindi conosciuto i loro prossimi avversari. La sorte è stata benevola per Juventus e Atalanta, che hanno pescato rispettivamente Lione e Valencia, mentre il Napoli ha trovato una squadra tra le più difficili in assoluto come il Barcellona. In Europa League invece la Roma e l'Inter hanno pescato due squadre decisamente abbordabili come Gent e Ludogoretz. Si può dire che per le formazioni italiane il sorteggio è stato, tutto sommato, positivo.

Gli ottavi di Champions League

Il tabellone completo degli accoppiamenti degli ottavi di Champions League è il seguente:

Lione - Juventus

Napoli - Barcellona

Atalanta - Valencia

Tottenham - Lipsia

Chelsea - Bayern Monaco

Atletico Madrid - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain

Le date delle partite: l'Atalanta giocherà l'andata a San Siro il 19 febbraio, il ritorno in Spagna il 10 marzo. Per il Napoli l'andata sarà al San Paolo il 25 febbraio, il ritorno a Barcellona il 18 marzo.

Per la Juventus si recherà in Francia il 26 febbraio per l'andata, mentre il ritorno il 17 marzo a Torino.

Complessivamente poteva andare nettamente peggio il sorteggio in particolare per la Juventus e per l'Atalanta. Mentre il Napoli ha effettivamente pescato uno degli avversari più ostici dell'intero tabellone.

I sedicesimi di Europa League

Sorteggio benevolo per quanto riguarda Roma e Inter, impegnate per i sedicesimi di finale dell'Europa League. La Roma ha avuto in sorte la squadra belga del Gent, mentre per l'Inter l'avversario è il Ludogorets.

Ma ecco il tabellone completo delle sedici partite in programma:

Rangers Glasgow - Braga

Roma - Gent

Wolfsburg - Malmoe

Shakhtar Donetsk - Benfica

Eintracht Francoforte - Salisburgo

Ludogoretz - Inter

Bruges - Manchester United

Az Alkmaar - Lask

Olympiacos - Arsenal

Cluj - Siviglia

Apoel Nicosia - Basilea

Copenaghen - Celtic

Bayer Leverkusen - Porto

Getafe - Ajax

Sporting Lisbona - Istanbul Basaksehir

Wolverhampton - Espanyol

Le date delle sfide: la Roma giocherà la partita d'andata il 20 febbraio all'Olimpico e il ritorno in Belgio il 27; l'Inter invece giocherà l'andata in trasferta in Bulgaria il 20 febbraio e poi il ritorno a San Siro il 27.

Nella seconda manifestazione Uefa l'urna ha riservato un sorteggio benevolo a entrambe le società italiane, entrambe teste di serie, con ottime possibilità di passare il turno e di accedere agli ottavi di finale.