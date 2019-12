La Juventus, che nel weekend affronterà la Lazio nel campionato di Serie A, avrà l’ultimo impegno della fase a gironi di Champions League mercoledì 11 dicembre 2019. I bianconeri affronteranno il Bayer Leverkusen di Peter Bosz nella 6ª giornata del Gruppo D, con già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di Maurizio Sarri si erano imposti per 3-0 nel match di andata a Torino, con le reti di Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo alla BayArena di Leverkusen, si ricorda che la diretta tv della partita sarà disponibile solamente in esclusiva su Sky Sport alle ore 21:00.

Tabù BayArena da sfatare per la Juventus

La Juventus ha già affrontato il Bayer Leverkusen in passato. Nell’unica occasione in cui ha giocato in trasferta non è andata bene ai bianconeri. Nella seconda fase a gironi della stagione 2001/02 di Champions League si registrò una sconfitta per 3-1, che condannò la Vecchia Signora all’eliminazione. I tedeschi arrivarono fino alla finale, dove poi si dovettero arrendere al Real Madrid. Dunque, la Juventus vorrà sfatare il tabù della BayArena, anche se ha già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale.

Il bilancio dei bianconeri in Germania è di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Il Borussia Dortmund è la squadra maggiormente battuta, mentre il Bayern Monaco è la squadra che più volte ha vinto contro la Vecchia Signora. Proprio i bavaresi sono stati gli ultimi avversari ad aver ospitato la Juventus. Nella stagione 2015/16 di Champions League ci fu il doppio confronto agli ottavi di finale, che premiò i padroni di casa dopo i tempi supplementari. Quella sfida finì 4-2, con eliminazione per i bianconeri.

Qualche mese prima ci fu la trasferta sul campo del Borussia Mönchengladbach ed anche in quell’occasione non ci fu una vittoria. La Juventus pareggiò 1-1. La Vecchia Signora ha ricordi ancor più amari se pensa alle avversarie tedesche nelle finali. Infatti, è stata battuta per ben 2 volte nella storia e in entrambe le occasioni era considerata squadra ospite, anche se si giocava in campo neutro. Nella stagione 1982/83 di Coppa dei Campioni si arrese per 1-0 all’Amburgo, mentre nella stagione 1996/97 di Champions League fu sconfitta per 3-1 dal Borussia Dortmund.

Il Bayer Leverkusen, che con un successo sulla Juventus ed una contemporanea non vittoria dell’Atlético Madrid otterrebbe la qualificazione agli ottavi di finale, ha ospitato squadre italiane in 9 occasioni. Il bilancio casalingo è di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La Juventus è l’ultima avversaria affrontata, ma nella stagione 2015/16 sfidò anche la Lazio nei preliminari. I tedeschi vinsero 3-0 eliminando i biancocelesti.