La fase a gironi della Champions League sta per volgere al termine. In programma la 6ª giornata, al termine della quale si conosceranno le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Ad aprire il turno sarà il Napoli, impegnato alle ore 18.55 di martedì 10 dicembre 2019 al San Paolo contro il Genk. La visione della partita sarà in esclusiva su Sky. In contemporanea si giocherà anche Salisburgo-Liverpool, altro match del Gruppo E, che vedrà gli austriaci ancora in corsa per la qualificazione a patto però di battere i campioni d’Europa in carica.

Inter in campo martedì a caccia della qualificazione

Oltre ai ragazzi di Carlo Ancelotti, scenderà in campo anche l’Inter martedì 10 dicembre 2019. I nerazzurri affronteranno il Barcellona alle ore 21.00 a San Siro. In palio ci sarà la qualificazione agli ottavi di finale, con i ragazzi di Antonio Conte chiamati a far risultato contro i catalani. Potrebbe bastare anche una non vittoria, ma nell’altra sfida del Gruppo F tra Borussia Dortmund e Slavia Praga i tedeschi non dovranno centrare la vittoria, pena l'eliminazione dei nerazzurri.

La partita dell’Inter sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre tutte le altre in programma durante la serata saranno visibili in esclusiva su Sky. Nel Gruppo H avremo Ajax-Valencia e Chelsea-Lille. Escludendo la squadra francese, le altre si giocheranno l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Si chiuderà con il Gruppo G dove il Benfica ospiterà lo Zenit, mentre il Lipsia sarà in trasferta sul campo del Lione. Esclusi dai giochi i portoghesi che possono comunque ancora ambire al terzo posto anche se con particolari combinazioni di risultati.

Il Benfica dovrà guardare soprattutto a quello che riusciranno a fare i francesi, che nelle competizioni europee hanno un bilancio positivo contro squadre tedesche: 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Juventus e Atalanta in campo mercoledì

Le altre due squadre italiane scenderanno in campo mercoledì 11 dicembre 2019. L’Atalanta sarà la prima a giocare l’ultima sfida della fase a gironi della Champions League. I bergamaschi saranno di scena in Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk alle ore 18.55.

Servirà una vittoria ai ragazzi di Gian Piero Gasperini, oltre alla contemporanea vittoria o pareggio del Manchester City contro la Dinamo Zagabria. Entrambi gli incontri verranno trasmessi in esclusiva su Sky, così come tutti gli altri a seguire. La Juventus giocherà invece alle ore 21.00 sul campo del Bayer Leverkusen. I bianconeri hanno già la matematica certezza della qualificazione come primi classificati nel Gruppo D. L’altro posto se lo contenderanno i tedeschi e l’Atlético Madrid, a cui basterà battere la Lokomotiv Mosca.

In programma nel Gruppo A avremo PSG-Galatasaray e Club Brugge-Real Madrid. Giochi praticamente fatti, bisognerà scoprire solamente se turchi o belgi andranno in Europa League. Infine, nel Gruppo B si giocheranno Bayern Monaco-Tottenham e Olympiakos-Stella Rossa. Anche in questo caso interesserà più che altro scoprire quale squadra concluderà l’avventura al terzo posto.