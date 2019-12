Una delle grandi delusioni di questa prima parte di stagione del campionato italiano è sicuramente il Napoli. Gli azzurri avevano cominciato con l'ambizione di lottare per il titolo con Juventus e Inter e, invece, si ritrovano quasi a metà classifica. Ottava piazza con ventiquattro punti, già a undici lunghezze di distacco dal quarto posto che varrebbe quantomeno il piazzamento in Champions League. Una situazione che ha portato all'esonero di Carlo Ancelotti e all'arrivo di Gennaro Gattuso. Tutto ciò potrebbe portare ad una piccola rivoluzione già a gennaio.

Fra chi potrebbe lasciare i partenopei, infatti, ci sarebbe Faouzi Ghoulam, su cui c'è l'interesse dell'Inter, in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra.

L'Inter su Ghoulam

Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di Calciomercato. La stagione con gli azzurri è stata molto travagliata, condizionata anche da qualche problema fisico di troppo. Solo cinque le presenze in Serie A in questa stagione, mentre in Champions League l'algerino non ha mai giocato neppure una partita.

Sull'esterno ci sarebbe l'interesse dell'Inter, in cerca di un rinforzo proprio sulla fascia sinistra a causa dei problemi al ginocchio accusati da Kwadwo Asamoah. Ghoulam, però, dovrà superare le rimostranze che ci sono sulle sue condizioni fisiche, dimostrando di essere abile arruolabile. Sarebbe stato proprio l'algerino a chiedere ai partenopei la cessione già in questa sessione di mercato, visti i tanti problemi sorti quest'anno anche con la società e con la questione ritiro. Si era parlato anche di un possibile interesse per Fernando Llorente, ma lo spagnolo non è l'obiettivo principale dell'Inter, che in quel ruolo avrebbe come priorità Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea.

La trattativa

Il Napoli potrebbe assecondare la richiesta di Faouzi Ghoulam, non ritenendolo più indispensabile per i propri schemi.

Gli azzurri starebbero già discutendo con l'Inter da qualche giorno visto che al club meneghino era stato accostato anche Fernando Llorente. E proprio da lì sarebbe nata l'idea di uno scambio tra l'esterno algerino e Matteo Politano, ai margini della rosa di Antonio Conte, che anche nell'ultima partita ha preferito puntare sul giovanissimo Sebastiano Esposito per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. L'ex Sassuolo si sposerebbe alla perfezione con gli schemi di Gennaro Gattuso, che predilige il 4-3-3, e avrebbe le stesse caratteristiche di Suso.

La settimana prossima riprende il campionato ed in programma c'è proprio Napoli-Inter il 6 gennaio, alle ore 20:45. Chissà che le due squadre non possano approfittarne proprio per discutere di questo scambio o far tornare di moda quello tra Politano e Llorente.

Discorso a parte per Mertens, che a Milano potrebbe sbarcare a parametro zero la prossima estate.