La Juventus si appresta ad affrontare la sessione invernale di Calciomercato da protagonista: arrivano infatti importanti indiscrezioni in tema cessioni per la società bianconera. Come scrive Tuttosport, mancherebbe solo l'annuncio ufficiale per il passaggio in prestito del portiere Mattia Perin al Genoa. Sarebbe un ritorno per l'estremo difensore, che per anni ha difeso la porta della società ligure. La Juventus infatti conta di rivalutare a livello economico l'ex nazionale italiano, condizionato nel 2019 da un infortunio alla spalla che ne ha impedito la cessione durante il calciomercato estivo.

Con il cambio dell'allenatore al Genoa (manca solo l'annuncio ufficiale della nomina di Davide Nicola come tecnico), l'idea della dirigenza è quella di incrementare il senso di appartenenza e Perin, essendo stato anche il capitano del Genoa, rappresenta l'innesto ideale da affiancare all'attuale titolare Radu. Oltre a Perin, potrebbe finire nella società ligure anche un altro esubero della rosa bianconera: Marko Pjaca.

Juve, dopo Perin anche Pjaca potrebbe finire al Genoa

Anche il centrocampista offensivo croato Marko Pjaca, è reduce da un infortunio serio che già nella scorsa stagione ne ha condizionato l'impiego alla Fiorentina, e in questa prima parte del nuovo campionato è stato praticamente sempre spettatore.

L'idea della Juventus è dare l'opportunità sia a Perin che a Pjaca di recuperare la forma ottimale, ma soprattutto rivalutare il loro prezzo di mercato. D'altronde i due non rientrano nei progetti tecnici della società bianconera ed un'eventuale loro cessione in estate potrebbe essere utile per sistemare il bilancio ed ottenere una discreta somma da investire sul mercato.

Su Pjaca si è parlato anche di un interesse dell'Hellas Verona, ma i buoni rapporti fra la dirigenza bianconera e quella genoana potrebbero facilitare il doppio trasferimento a Genova.

Il mercato della Juventus

Per Perin e Pjaca si tratterebbe quindi di un trasferimento in prestito. Per quanto riguarda invece i trasferimenti a titolo definitivo a gennaio, in casa bianconera i nomi più chiacchierati restano quelli di Daniele Rugani, Mattia De Sciglio ed Emre Can.

Sul difensore toscano ci sarebbe l'interesse del Leicester, pronto ad investire 35 milioni di euro, mentre il terzino ex Milan è sempre seguito molto attentamente dal Paris Saint Germain. Possibile stessa destinazione anche per Emre Can, che piace alla società francese. In particolare il nazionale tedesco potrebbe essere scambiato con il centrocampista argentino Paredes o ceduto per un'offerta cash di circa 30 milioni di euro.