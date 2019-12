Torino-SPAL di sabato 21 dicembre non sarà una partita come le altre per Leonardo Semplici. Il tecnico dei ferraresi è sulla graticola da tempo, l’ultimo posto in classifica lo ha messo al centro della critica ma per ora è rimasto al suo posto. La società ha fiducia in lui e, dopo il grande lavoro degli ultimi anni, non vuole lasciarlo andare a cuor leggero. Dopo la sconfitta con la Roma è arrivata la conferma, ma iniziano anche a circolare i primi nomi per l’eventuale sostituzione, Iachini e De Biasi per esempio, e questo non è mai un buon segnale per un allenatore.

A complicare le cose per l’ultima della classe con soli 9 punti ci pensa anche il calendario con la seconda trasferta di fila. Dopo la sfida dell’Olimpico, sabato sera alle 20,45 la SPAL giocherà lontano da casa con il Torino, imbattuto da tre giornate. Un match complicato in cui la squadra estense dovrà fare punti per evitare di vedere allontanarsi sempre di più le dirette concorrenti. Semplici in vista della partita recupera alcune pedine fondamentali per il suo gioco.

Torino-SPAL: Semplici riabbraccia Di Francesco

La SPAL che affronterà il Torino avrà di nuovo a disposizione Federico Di Francesco.

L’attaccante autore di due gol nel primo mese di campionato è ai box da fine settembre per un lungo calvario dovuto a problemi muscolari. Uno stiramento alla coscia non gli ha permesso di essere utile alla causa fino al 4 novembre, data in cui tutto sembrava essere risolto. Così però non è stato, perché - dopo essere rientrato con il Genoa - è stato colpito da un altro infortunio muscolare. Già in panchina con la Roma, il giocatore ora è pronto per rientrare sul rettangolo verde.

Semplici dovrà valutare le sue condizioni fisiche e capire se potrà utilizzarlo dal primo minuto. Fondamentali, in questo senso, saranno i prossimi allenamenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie A Torino Calcio

La sensazione è che Di Francesco sia già pronto e quindi si giocherà la maglia da titolare con gli attaccanti in rosa. Il ballottaggio è con Paloschi, ma attenzione anche a Floccari nella corsa al posto vicino all’inamovibile Petagna, il quale ieri si è allenato a parte ma dovrebbe esserci. La coppia d’attacco è una delle poche certezze dei ferraresi che oscillano tra il 3-5-2 e il 4-3-1-2, per questo capire quale sarà la formazione non è proprio semplice.

Kurtic titolare nella SPAL che sfida il Torino

Torino-Spal sarà inoltre la partita del ritorno tra i titolari di Jasmine Kurtic. Il centrocampista potrà tornare a giocare e si riprenderà il posto a centrocampo fin dal primo minuto.

Se Semplici dovesse optare per il rombo sarà lui il trequartista, invece nel classico centrocampo a cinque prenderebbe posto vicino Missiroli e Murgia. Il rientro dell’ex Atalanta è fondamentale per l’ultima della classifica, che avrà bisogno di qualità per cercare di infilare la non sempre perfetta difesa granata.

Fuori dai giochi i lungodegenti D’Alessandro, out fino a febbraio per la rottura del legamento crociato del ginocchio, e Fares, ko fino a gennaio. Non dovrebbe farcela neppure Reca che ha qualche problema muscolare.

Il giocatore sta provando in tutti i modi a recuperare ma non sembra poter essere pronto per sabato sera. In dubbio per le continue noie fisiche è Sala, dato comunque per partente a gennaio, quindi non sarà lui a presidiare la fascia destra.

Un rebus è la difesa, se Semplici sceglierà la linea a quattro Vicari e Tomovic saranno i centrali con Cionek e Igor sugli esterni, se invece si dovesse rimanere a tre Felipe si posizionerà in mezzo ai centrali e i due terzini avanzerebbero a centrocampo. Tanti i dubbi della SPAL che sfida il Torino per tornare a sperare nella salvezza, l’unica certezza pare essere il rientro a pieno regime di Di Francesco.