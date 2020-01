Oggi 28 gennaio, in casa Juventus si festeggia il compleanno di Gianluigi Buffon. Il numero 77 juventino spegne 42 candeline ed ha avuto modo di festeggiare anche insieme ai suoi compagni di squadra. Infatti, la Juventus si è allenata questo pomeriggio e perciò Buffon avrà ricevuto sicuramente gli auguri di tutti i bianconeri. Il portiere juventino, prima di scendere in campo alla Continassa, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport e inevitabilmente è tornato a parlare della sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli: "È stata una brutta sconfitta.

Brutta nel modo perché potevamo e dovevamo fare qualcosina di più", ha dichiarato Gianluigi Buffon.

Buffon parla della sconfitta contro il Napoli

L'ambiente della Juventus non ha ancora digerito la sconfitta patita contro il Napoli. I bianconeri, però, stanno già lavorando per ritrovare la giusta strada e di certo cercheranno di capire cosa non ha funzionato al San Paolo. Oggi, Gianluigi Buffon ha spiegato che cosa è andato storto contro il Napoli. Il numero 77 juventino ha sottolineato che inconsciamente la squadra ha sottovalutato la gara contro i partenopei.

Infatti, secondo Buffon il fatto che la Juventus, anche in caso di sconfitta al San Paolo, avrebbe mantenuto la testa della classifica ha fatto sì che la partita venisse presa sottogamba. Il portiere bianconero, però, ha spiegato che la sconfitta contro il Napoli sarà un passaggio importante per la Vecchia Signora per ritrovare la fame, l'umiltà e per non dare nulla per scontato. Inoltre, Buffon ha spiegato che la Juventus sa di essere forte e lo ha anche dimostrato e perciò deve avere maggiore ferocia.

Buffon: 'Il destino è nelle nostre mani'

La Juventus è una squadra forte e completa e sa di poter combattere su tutti i fronti. I bianconeri sono in testa al campionato di Serie A e stanno combattendo contro Inter e Lazio. A Gianluigi Buffon è stato chiesto se il campionato sarà combattuto fino all'ultimo: "Il destino è nelle nostre mani, come al solito", ha dichiarato il portiere della Juventus che poi ha aggiunto che quando si è più forti si sa che il proprio destino dipende da se stessi.

Ma Buffon ha aggiunto che la consapevolezza che i bianconeri hanno di essere superiori non deve essere un aspetto sul quale adagiarsi.

Buffon e il suo futuro

Oggi, Gianluigi Buffon festeggia i suoi 42 anni e inevitabilmente ha fatto un bilancio della sua stagione. Il numero 77 juventino ha parlato anche del suo futuro e di cosa farà a fine stagione. Buffon ha spiegato che guarderà come arriverà a marzo o aprile e che se non avrà un crollo improvviso continuerà, altrimenti serenamente smetterà di giocare. Infine, il portiere della Juventus ha sottolineato che sente di avere un ruolo importante all'interno dello spogliatoio bianconero e questo lo gratifica molto e gli dà grandi soddisfazioni.

Inoltre, Buffon ha un ottimo rapporto con tutto il gruppo dei portieri della Juventus. Al numero 77 juventino è stato anche chiesto un pensiero sulla scomparsa di Kobe Bryant. Buffon ha spiegato che quando succedono queste tragedie ci si sente più vulnerabili.