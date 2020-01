La Juventus è impegnata in questi giorni di Calciomercato sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile. E' di poche ore fa lo stop nella trattativa con il Paris Saint Germain che avrebbe portato lo scambio fra De Sciglio e Kurzawa, così come è al momento sembra essersi arenato il passaggio di Pjaca al Cagliari per motivi economici (il giocatore non sarebbe riuscito a trovare un'intesa soddisfacente con la società sarda).

Attivo anche il mercato della Juventus Under 23, sia negli acquisti che nelle cessioni: se da una parte pare vicino l'arrivo di Giacomo Vrioni dalla Sampdoria (attualmente in prestito al Cittadella), dall'altra è stata ufficializzata la cessione ai bulgari del CSKA Sofia dell'attaccante Stefano Beltrame.

Il classe '93 nella prima parte della stagione ha disputato 12 partite segnando 1 gol nel campionato di Serie C e 2 presenze nella Coppa Italia di Serie C con la maglia della Juventus Under 23.

Juventus, arriva l'ennesima plusvalenza: ceduto Beltrame al CSKA Sofia

Come conferma il sito ilbianconero.com, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha effettuato un'importante cessione per il settore giovanile. Ha infatti ceduto alla CSKA Sofia la punta Stefano Beltrame, incassando circa 500 mila euro (fonte Transfermarkt).

La punta ha firmato un contratto di un anno e mezzo (con opzione per un ulteriore anno) firmando un'intesa economica da 1,5 milioni di euro totali. Una carriera da girovago quella di Stefano Beltrame, che finalmente ha ottenuto un trasferimento definitivo dopo quasi nove anni di Juventus caratterizzati da numerosi prestiti.

Lo stesso giocatore ci ha tenuto a commentare il suo trasferimento nel campionato bulgaro dichiarando "eccitato per questa nuova avventura, non vedo l'ora di iniziare!

Forza CSKA Sofia, voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il calciatore che sono oggi".

La carriera di Stefano Beltrame

Acquistato da parte della Juventus nel 2011 dal Novara quando aveva 18 anni, il giocatore ha spesso giocato in prestito: dapprima nel Bari in Serie B nella stagione 2013-2014, poi (dopo una fugace compartecipazione con la Sampdoria), è andato nuovamente in prestito prima al Modena e successivamente alla Pro Vercelli, sempre in Serie B e poi per sei mesi al Pordenone in Serie C.

Nel 2016 c'è stata la sua prima esperienza all'estero, in Olanda al Den Bosch, poi passa al Go Ahead Eagles e in seguito passa nuovamente al Den Bosch, per poi ritornare la scorsa estate alla base bianconera. Nella prima parte della stagione attuale ha giocato nella Juventus Under 23 per trasferirsi appunto adesso a titolo definitivo al CSKA Sofia.