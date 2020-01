L'Inter si conferma alla grande in questo inizio 2020 rifilando un 3 a 1 al Napoli al 'San Paolo'. Una squadra cinica quella messa in campo da Antonio Conte che ha saputo concretizzare le occasioni concesse dai giocatori allenati da Gennaro Gattuso. Protagonisti Lukaku e Martinez, autori rispettivamente di due ed un gol che hanno portato all'importante vittoria da parte dell'Inter che ha quindi riagganciato al primo posto in Serie A la Juventus. Ottima anche la prova della difesa, su tutti hanno giganteggiato De Vrij e Skriniar.

Proprio lo slovacco resta uno dei giocatori più appetiti dal mercato a tal punto che ci sarebbe la fila delle pretendenti sul centrale difensivo. Come scrive il noto giornale sportivo inglese 'Mirror', oltre a Barcellona e Real Madrid, anche il Manchester City potrebbe presentare una grande offerta per il nazionale slovacco. Quest'ultimo è una certezza della difesa dell'Inter da diverse stagioni, dando enormi garanzie non solo con la difesa a quattro (come giocava l'anno scorso l'Inter di Spalletti) ma in quella a tre lanciata da Antonio Conte.

Inter, il City sarebbe pronto a sfidare Barcellona e Real per Skriniar

Secondo il noto giornale inglese, Guardiola potrebbe decidere di presentare un'offerta per Milan Skriniar.

Il tecnico del Manchester City è alla ricerca di rinforzi di qualità in difesa, condizionata nella prima parte della stagione da numerosi infortuni. Il tecnico spagnolo ha infatti adattato come centrale difensivo il brasiliano Fernardinho, che però è un centrocampista. A fine mese dovrebbe rientrare il difensore Laporte ma resta in ogni caso la necessità di investire su un ulteriore centrale. Come ha anche sottolineato il noto esperto di Calciomercato della Rai Ciro Venerato, Guardiola avrebbe chiesto informazioni alla Juventus anche per il turco Demiral, ma i bianconeri avrebbero rifiutato ogni possibile trattativa per il loro giocatore. Ecco che allora il City potrebbe decidere di presentare una ricca offerta per il difensore slovacco, che ha una valutazione di mercato di almeno 60 milioni di euro (fonte transfermarkt).

Il mercato dell'Inter

Difficile che però l'Inter possa privarsi del suo difensore centrale, considerando anche l'uruguaiano Godin potrebbe lasciare Milano. Ci sarebbe infatti il Galatasaray che segue il sudamericano, in particolar modo il portiere Muslera (connazionale di Godin) starebbe cercando di convincere il difensore dell'Inter a trasferirsi in Turchia. L'eventuale cessione del nazionale sudamericano permetterebbe all'Inter di alleggerire il monte ingaggi (Godin guadagna 7 milioni di euro a stagione) ed eventualmente anticipare a gennaio l'arrivo di Darmian dal Parma. Come è noto infatti l'ex Manchester United può giocare sia da esterno del centrocampo a cinque che da difensore centrale di una difesa a tre.