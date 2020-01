Secondo quanto riportato da Calciomercato[.]com la presunta trattativa per un'eventuale cessione del Milan avrebbe raggiunto una fase cruciale e presto potrebbero esserci delle grosse novità per i tifosi rossoneri. Il rapporto descrive in dettaglio come il figlio del comproprietario del Fondo Elliott si trovi in Italia per continuare a discutere di una potenziale vendita dei rossoneri al gruppo francese Arnault, desideroso di acquistare il club milanese. I negoziati stanno raggiungendo una fase cruciale, il che suggerisce che l'accordo si concluderà o salterà completamente nel giro delle prossime settimane.

Tuttavia, il valore di mercato del Milan può solo peggiorare, e ciò è dovuto a molteplici cause. L'assenza di nuove sponsorizzazioni e il progetto dello stadio apparentemente interrotto per il momento, sono fattori che potrebbero costringere Elliott a vendere a un prezzo inferiore a quello richiesto. L'acquisto di Ibrahimovic, in tal senso, potrebbe essere la chiave per cercare di mantenere intatto il valore del Milan. Lo svedese, infatti, ha già avuto un grande impatto mediatico come testimoniato dall'entusiasmo visibile a San Siro nella giornata di ieri, dove vi erano oltre 60000 spettatori.

Difficilmente Ibrahimovic potrà risolvere tutti i problemi del Milan, ma potrebbe essere la chiave giusta per far migliorare sotto diversi aspetti la rosa rossonera.

Le difficoltà attuali del Milan e le parole di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha rivelato il suo desiderio di segnare e festeggiare con i tifosi del Milan, ma i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 con la Sampdoria al ritorno dello svedese in Serie A. Il 38enne, che ha vinto uno Scudetto con il Milan nel 2010-11, è entrato dalla panchina al 55 ° minuto, ma non è riuscito a trovare la rete a San Siro. Ibrahimovic ha parlato del suo legame con i tifosi milanisti e del suo desiderio di festeggiare davanti a loro "come un dio" se avesse segnato. L'attaccante svedese si è unito al Milan poco prima del finire dell'anno con il club rossonero alle prese con diverse difficoltà.

Ibrahimovic crede che il team abbia ancora bisogno di tempo per raggiungere il suo potenziale - e che farà tutto il possibile per aiutare il processo. "Il campo dimostra che c'è una mancanza di fiducia e aggressività e non siamo molto solidi", ha detto. "Dobbiamo capire cosa fare per raggiungere il massimo potenziale della squadra. Sono qui da quattro giorni, cercherò di aiutare in ogni modo. Manca ancora un po' di fiducia." Ibrahimovic ha sostituito l'attaccante polacco Krzysztof Piatek non molto tempo dopo l'intervallo per giocare a fianco del giovane attaccante portoghese Rafael Leao.