Il Calciomercato di gennaio potrebbe regalare interessanti trattative di mercato. Una delle società più attive è sicuramente l'Inter, alla ricerca di rinforzi in diversi ruoli. Il sogno di mercato della società di Suning rimane il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, che però difficilmente lascerà la Spagna a gennaio. In Supercoppa spagnola è stato schierato dal primo minuto dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, un evidente segnale della volontà del tecnico catalano di poter contare anche durante la seconda parte della stagione sul centrocampista cileno.

Potrebbe quindi complicarsi la trattativa per portare l'ex Juve a Milano, ecco che allora la dirigenza interista starebbe lavorando ad un'alternativa. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe definirsi uno scambio di prestiti fra Inter e Milan. Da Conte potrebbe arrivare il mediano di quantità Kessie, percorso inverso per Mattia Politano che diventerebbe quindi il rinforzo offensivo tanto richiesto dal tecnico del Milan Stefano Pioli.

Inter, possibile scambio Politano-Kessie con il Milan

Secondo il noto giornale sportivo milanese, potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio di prestiti fra Inter e Milan.

Il rinforzo per il centrocampo di Conte potrebbe essere Kessie, l'ivoriano è considerato oramai una riserva da Pioli ma potrebbe rivelarsi un rinforzo utile in quanto garantirebbe quantità e inserimenti alla mediana dell'Inter. Al Milan potrebbe finire il centrocampista offensivo Mattia Politano che si adatterebbe alla grande nel 4-3-3 di Stefano Pioli. L'ex Sassuolo sta facendo fatica all'Inter in quanto il 3-5-2 non valorizza le sue qualità da esterno offensivo. Lo scambio potrebbe quindi rivelarsi la soluzione giusta per entrambi le società. Restando all'Inter si cercano rinforzi anche come esterno sinistro di centrocampo ed un eventuale punta che possa alternarsi ai titolari inamovibili Lautaro Martinez- Romelu Lukaku.

Il mercato dell'Inter

Come esterno di centrocampo potrebbe arrivare già a gennaio Matteo Darmian: il giocatore del Parma potrebbe essere schierato anche come centrale della difesa a tre ed è stimato in particolar modo da Antonio Conte.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, la punta che potrebbe arrivare a Milano è Olivier Giroud. Il francese è stato allenato da Conte nella sua precedente esperienza al Chelsea e andrebbe a rinfoltire il settore avanzato, formato attualmente da Martinez, Lukaku, Sanchez, Esposito e Politano (quest'ultimo però è destinato a lasciare l'Inter a gennaio). In tema cessioni potrebbe partire il difensore Godin, che piace al Galatasaray.