L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. I risultati importanti che sta ottenendo in Serie A ma anche le evidenti ambizioni di vittoria sia in Coppa Italia che in Europa League potrebbero spingere la dirigenza ad investire in maniera massiccia sul mercato ed accontentare mister Conte. Nei mesi precedenti il tecnico dell'Inter non ha nascosto il fatto che la rosa abbia bisogno di riserve all'altezza dei titolari.

Come scrive Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra potrebbe regalare quattro colpi di mercato a gennaio, un esterno, due centrocampisti ed una punta.

Per quanto riguarda l'esterno, il giocatore che più interessa è il capitano del Manchester United Ashley Young, che non ha nascosto la volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale. L'Inter avrebbe pronto un contratto di un anno e mezzo per l'inglese che risolverebbe i problemi sulla fascia dell'Inter. Si lavora però anche a garantire importanti rinforzi per la mediana ed i nomi sono i soliti: il centrocampista cileno del Barcellona Arturo Vidal e quello del Tottenham Christian Eriksen.

Inter, piacciono Giroud, Young, Vidal ed Eriksen

Come dicevamo, l'Inter vorrebbe investire in maniera massiccia sulla mediana, Vidal rappresenta il sogno di mercato sia di Conte che di Marotta.

La trattativa sarebbe al momento in stand-by, visto che il Barcellona sta valutando un cambio in panchina. La posizione di Valverde non è salda, si parla di un possibile esonero ed un arrivo dell'ex bandiera catalana Xavi. Se dovesse esserci un avvicendamento in panchina, sarà più difficile che Vidal possa lasciare la Spagna. Diversa è la situazione di Eriksen: il giocatore lascerà sicuramente il Tottenham, se non a gennaio, durante il calciomercato estivo, avendo il contratto in scadenza a giugno 2020. Marotta avrebbe offerto alla società inglese 15 milioni di euro più bonus mentre l'offerta al giocatore è di 10 milioni di euro a stagione. Ci attendiamo un'evoluzione della situazione entro il mese di gennaio. Altro giocatore dato vicinissimo all'arrivo all'Inter è la punta del Chelsea Olivier Giroud.

La conferma è arrivata anche dal tecnico della squadra inglese Lampard che ha confermato la possibilità che la punta francese possa lasciare Londra durante il calciomercato invernale.

Le possibili cessioni: l'arrivo di Eriksen libererebbe un centrocampista

Se si dovesse concretizzare l'arrivo di Vidal ed Eriksen probabile possa essere ceduto un centrocampista. Secondo Sport Mediaset uno fra Vecino e Gagliardini potrebbe lasciare l'Inter. Entrambi sono apprezzati molto in Premier League. L'uruguaiano piace all'Everton mentre per Gagliardini ci sarebbe l'interesse del West Ham. Per adesso però i giocatori avrebbero rifiutato la destinazione inglese.