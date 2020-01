Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news provengono dalla Germania e si concentrano su Douglas Costa. Stando a quanto riporta il noto quotidiano teutonico "Sport Bild", infatti, il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato alle prestazioni del talentuoso calciatore brasiliano. La società bavarese avrebbe intenzione di prendere dei contatti con la dirigenza bianconera per convincere il club piemontese a cedere Douglas Costa in questa sessione di calciomercato invernale.

La formula sarebbe quella del prestito sino al termine della stagione. Per il giocatore sudamericano si tratterebbe di un sorprendente ritorno, dal momento che fu proprio in Baviera che il suo talento esplose. In Germania Douglas Costa si è affermato come uno dei migliori esterni in circolazione, ma alla Juventus è stato vittima di numerosi problemi fisici. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo ha sempre stimato moltissimo, tanto che ad inizio stagione decise di puntare su di lui per dare maggiore velocità ed imprevedibilità all'attacco bianconero.

Ora, però, dopo i numerosi infortuni subiti dal calciatore brasiliano, Sarri lo impiega perlopiù a partita in corso (come è spesso avvenuto anche con Massimiliano Allegri).

Mercato Juventus, il Bayern Monaco monitora Douglas Costa

Douglas Costa viene da un periodo molto difficile, dal momento che è stato vittima di numerosi problemi fisici in questa prima parte della stagione. Inoltre, in questo momento è chiuso da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo, i quali stanno disputando delle ottime prestazioni.

Per questo, stanno circolando alcune voci di mercato sul possibile addio del calciatore brasiliano in questa sessione di calciomercato invernale. Su di lui sarebbe molto forte il Bayern Monaco, il club dal quale venne acquistato dalla Juventus. La società bavarese avrebbe intenzione di riportarlo all'Allianz Arena dopo due anni e mezzo. Sempre stando a quanto scrive il noto quotidiano tedesco, Douglas Costa sarebbe pronto a lasciare la Juventus senza tanti rimpianti.

Sarri ha dichiarato di non volerlo impiegare troppo, per evitare di sovraccaricarlo, essendo un giocatore a forte rischio per quanto riguarda gli strappi muscolari. Per il brasiliano, dunque, non si esclude un ritorno in Germania; il Bayern Monaco, comunque, dovrebbe fare attenzione alla concorrenza di alcuni top club del calcio europeo, come il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, cerca da tempo Douglas Costa, che sarebbe un vero e proprio pallino del direttore sportivo Leonardo. A spingere per il ritorno di Costa a Monaco sarebbero alcuni suoi ex compagni: Alaba, Kimmich, Neuer e Lewandowski.