Questa mattina i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della gara contro la Roma, partita valida per i quarti di Coppa Italia. Maurizio Sarri dovrà in giornata risolvere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare in attacco resta da capire se giocherà dal primo minuto Cristiano Ronaldo. La sensazione è che CR7 possa essere tra i titolari e insieme a lui dovrebbe toccare a Douglas Costa e Gonzalo Higuain, mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina.

Tanti dubbi in casa Juventus

Questa mattina nel corso dell'allenamento di rifinitura Maurizio Sarri ha voluto testare le condizioni fisiche dei suoi ragazzi per capire chi ha smaltito le fatiche della sfida contro il Parma e chi no. La sensazione è che il tecnico toscano possa fare diversi cambi visto che domenica 26 gennaio ci sarà la gara di campionato contro il Napoli, dunque per l'allenatore della Juventus sarà necessario fare delle rotazioni. In porta questa sera toccherà a Gianluigi Buffon, davanti a lui agirà il quartetto difensivo e le certezze al momento sono solo, due ovvero Leonardo Bonucci e Danilo.

Sulla fascia destra dovrebbe muoversi Juan Cuadrado che ha smaltito l'influenza, mentre al fianco del numero 19 juventino dovrebbe giocare uno fra Matthijs De Ligt e Daniele Rugani. Anche a centrocampo i dubbi in casa Juventus sono parecchi e Maurizio Sarri ha una sola certezza, Rodrigo Bentancur.

Juventus, ballottaggio a centrocampo tra Matuidi e Bernardeschi

Se a centrocampo l'unico che è certo del posto è Rodrigo Bentancur, per il resto ci sono tre giocatori che si contendono gli altri due: Miralem Pjanic, Blaise Matuidi e Federico Bernardeschi.

Maurizio Sarri potrebbe decidere di far rifiatare uno fra il numero 5 juventino e il francese, anche Adrien Rabiot potrebbe riposare visto che è uscito acciaccato dalla sfida contro il Parma. Per questo motivo, l'allenatore della Juventus potrebbe inserire dal primo minuto Federico Bernardeschi, che potrebbe agire proprio al posto di Blaise Matuidi. Se invece fosse Miralem Pjanic a rifiatare a quel punto Rodrigo Bentancur si sposterebbe in cabina di regia e ai suoi lati giocherebbero due mezzali.

In questo caso sia Bernardeschi che Matuidi sarebbero in campo dal primo minuto e agirebbero accanto al numero 30 juventino. Difficilmente Sarri utilizzerà l'ormai escluso Emre Can.

In attacco, invece, si va verso il trio formato da Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 dovrebbe essere titolare anche in coppa Italia, mentre dovrebbe essere concesso un turno di riposo a Paulo Dybala, eventualmente sarebbe pronto a subentrare dalla panchina.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain,Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus per la Coppa Italia

Al termine dell'allenamento di rifinitura i giocatori sono rimasto in ritiro al JHotel e Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 22 convocati. Ecco l'elenco dei giocatori a disposizione della Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia: Buffon, Pinsoglio, Szczesny; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, Douglas Costa e Pjaca.