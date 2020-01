Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Sandro Tonali, talentuoso centrocampista del Brescia seguito con grandissima attenzione dal club bianconero. Il giovane giocatore è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione con la maglia delle Rondinelle, tanto che è già entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Su di lui ci sarebbe anche l'Inter, ma, stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus sarebbe al momento il club favorito per garantirsi le sue prestazioni nella prossima stagione.

Nelle ultime ore, infatti, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe preso dei contatti con gli agenti di Tonali, in modo da mettere a segno l'affare a giugno. Tonali, considerato il futuro del calcio italiano, è seguito anche da Roma, Napoli e Milan, ma la Juventus è l'unico club ad essere disposto a mettere sul piatto la richiesta del presidente Cellino, ovvero cinquanta milioni di euro. Si tratta di una cifra certamente molto alta, ma che la Juventus avrebbe già messo da parte per il forte centrocampista del Brescia.

Mercato Juventus, bianconeri in pole position per Sandro Tonali

Stando a quanto riporta il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus potrebbe anche inserire delle contropartite tecniche nella prossima sessione di calciomercato estivo, per cercare di abbassare il prezzo del cartellino di Tonali. Paratici sarebbe pronto ad inserire alcuni giovani molto promettenti della Primavera bianconera.

In ogni caso, il talentuoso centrocampista del Brescia è seguito anche da alcuni top club del calcio europeo, come Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid e soprattutto Paris Saint Germain. La società francese, infatti, vorrebbe mettere a segno un altro colpo "alla Verratti". In Italia, però, la Juventus è in pole position e Fabio Paratici vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un altro grande acquisto a centrocampo dopo Dejan Kulusevski.

Le caratteristiche tecniche di Tonali sarebbero sulla carta perfette per il gioco che vorrebbe esprimere l'ex tecnico del Napoli. Intanto, la Juventus sta provando un altro affondo per Juan Miranda, terzino spagnolo classe 2000 che piacerebbe moltissimo a Fabio Paratici. Il giocatore milita attualmente nelle fila dello Schalke 04 e la Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, vorrebbe provare ad inserire il giocatore in una trattativa più ampia con il Barcellona, offrendo in cambio Marques e Matheus Pereira.

Lo scambio potrebbe andare in porto in questa sessione di calciomercato invernale.