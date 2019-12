Il Calciomercato in casa Juventus è pronto a portare nuovi volti alla corte di Maurizio Sarri. La società bianconera è attesa da un 2020 da protagonista. Sia in Serie A che in Champions League l'obiettivo è quello di vincere. E per farlo l'allenatore ha bisogno ancora di qualche ritocco ad una rosa ampia e di qualità, ma che nel corso di questi primi mesi ha palesato qualche difficoltà soprattutto a centrocampo. Sono tante le voci che circolano in questo periodo.

Perin e Rugani in uscita

Ci sono dei giocatori che hanno già lasciato o lasceranno la Juventus a breve.

Mario Mandzukic si è già ufficialmente accasato all'Al-Dusail dopo aver trascorso la prima parte della stagione in naftalina, praticamente mai utilizzato dall'allenatore.

Adesso sarebbe in uscita anche il portiere Perin, il cui utilizzo è stato frenato negli ultimi anni a causa degli infortuni. Per il bravo portiere ci sarà l'opportunità di rilanciarsi al Genoa, proprio il club dove era esploso, che lo avrà in prestito secco. Punto interrogativo invece per quanto riguarda Rugani. Anche il centrale ha giocato pochissimo e a gennaio si parla molto di lui in chiave calciomercato.

Sulle sue tracce ci sono Atalanta e Fiorentina ma, soprattutto, l'ambizioso Leicester che sarebbe pronto a mettere sul piatto venti milioni di euro.

A centrocampo scambio con il Psg?

Sono ormai giorni che per quanto riguarda il calciomercato Juve si ipotizza uno scambio di prestiti sulla linea mediana con il Psg. I bianconeri infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto Emre Can in cambio di Paredes.

Due giocatori che hanno caratteristiche diverse, con l'argentino che sarebbe ideale anche nel ruolo di regista. Una cosa sembra certa, ovvero che la Juventus dovrà intervenire proprio a centrocampo per rinforzare la sua rosa, visto che Rabiot e Ramsey non sembrano ancora essersi integrati al meglio in gruppo. In difesa invece si è tornato a parlare di un possibile scambio con il Napoli, con De Sciglio in azzurro e Hysaj in bianconero.

Scambio che però sembrerebbe difficile da realizzare.

Torna di moda il nome di Donnarumma

Come scrive Il Corriere dello Sport la Juventus potrebbe essere molto interessata in ottica futura anche a Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan. Un giocatore di infinito talento, ancora giovanissimo nonostante già le tante partite giocare in serie A. I bianconeri non hanno fretta di portarlo a Torino, visto anche l'ottimo rendimento di Szczesny, ma seguirebbero con interesse l'evoluzione della sua trattativa di rinnovo con il Milan. In caso di mancato accordo il club torinese sarebbe pronto a fare la sua offerta al giocatore.