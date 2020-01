In queste ore stanno arrivando numerose voci di mercato per quanto riguarda le possibili cessioni di alcuni giocatori della Juventus in questa sessione invernale. Le ultime notizie si concentrano su Merih Demiral ed Adrien Rabiot. Il primo è stato acquistato dal Sassuolo in estate per diciotto milioni di euro e sta disputando una stagione di altissimo livello. Anche contro il Cagliari è partito titolare al fianco di Bonucci e sembra stia scalzando addirittura De Ligt dalle gerarchie. Il difensore turco è un classe 1998, è alto 190 centimetri e ha dimostrato grande talento sia in fase di marcatura che di impostazione.

Ha un contratto con la Juventus fino al 2024 e su di lui ci sarebbero numerosi club della Premier League inglese, oltre al Milan. La squadra maggiormente interessata a Merih Demiral pare essere il Leicester City. Il club inglese ha intenzione di rinforzare il suo reparto arretrato, dal momento che si trova al secondo posto della classifica del campionato inglese. La dirigenza del club britannico sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra di trenta milioni di euro, che con i bonus arriverebbe a quaranta.

Si tratterebbe di numeri altissimi per quanto riguarda la possibile plusvalenza della Juventus.

Mercato Juventus: Leicester su Demiral ed Everton su Rabiot

Sembra però molto difficile che il tecnico bianconero Maurizio Sarri rinunci a Demiral per la seconda parte della stagione. L'allenatore della Juventus, infatti, lo ha promosso titolare momentaneamente, al posto di De Ligt. Demiral sembra il partner perfetto di Leonardo Bonucci, poiché assicura aggressività e velocità. La sensazione è che De Ligt farà molta fatica a riprendersi il posto da titolare fisso; Sarri potrebbe decidere di alternare i due difensori centrali e di schierare titolare l'uno o l'altro a seconda dell'avversario da affrontare.

Capitolo diverso per Adrien Rabiot; il centrocampista francese non si è ancora ambientato completamente a Torino e potrebbe già lasciare la Juventus in questa sessione di Calciomercato invernale.

Sul classe 1995 ex Paris Saint Germain ci sarebbero l'Arsenal e soprattutto l'Everton. Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del club di Liverpool, sarebbe un grandissimo estimatore del talento transalpino, come riporta il noto quotidiano britannico "The Sun". Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la Juventus sta seguendo con grande attenzione Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino sinistro è un vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato a Londra. Il tecnico bianconero starebbe spingendo la dirigenza a puntare su di lui per la seconda parte della stagione. In ogni caso, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha dichiarato che non ci saranno dei movimenti sul mercato a gennaio. Si attendono ulteriori sviluppi.