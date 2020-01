Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime news si concentrano su Dries Mertens, uno dei migliori giocatori del Napoli e della serie A. L'attaccante belga potrebbe decidere di lasciare il Napoli, dal momento che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Sulla questione è intervenuto l'ex procuratore di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, che, a Radio Sportiva ha commentato: "Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l'approdo alla Juventus a parametro zero di Mertens, su richiesta di Maurizio Sarri".

Non si esclude, dunque, che la Juventus decida di fare un tentativo per la stella belga del Napoli, che in questa prima parte di stagione ha avuto però un rendimento assai altalenante, risentendo della particolare situazione venutasi a creare a Napoli. Ora, con Gattuso potrebbe risollevarsi, ma sta comunque lottando per avere un posto da titolare, considerato che Milik ha recuperato dall'infortunio.

Mercato Juventus, possibile tentativo per Dries Mertens in estate

A sponsorizzare l'operazione di mercato potrebbe essere Maurizio Sarri.

Mertens è esploso a Napoli proprio con l'attuale allenatore della Juventus, sotto la guida del quale ha raggiunto il suo record di reti in serie A. Un trasferimento a Torino al momento attuale sembra praticamente impossibile, vista la grande concorrenza nel reparto offensivo. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala stanno giocando con continuità e offrendo un rendimento molto positivo. Potrebbe dunque esserci l'ennesimo derby di mercato con l'Inter nella prossima sessione di Calciomercato estivo, il tutto per garantirsi le prestazioni di Mertens a parametro zero. Anche il club nerazzurro, infatti, si sarebbe mosso sull'ex giocatore del Psv Eindhoven, il quale, però, ha da sempre un ottimo rapporto con Maurizio Sarri. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per cedere alcuni giocatori in questa sessione di calciomercato invernale.

Uno dei calciatori che potrebbe lasciare il club bianconero è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain non si è mai ambientato a Torino e ha numerosi estimatori dalla Premier League inglese. Su di lui ci sarebbero sia Arsenal che Everton. Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del club di Liverpool, vorrebbe puntare proprio su di lui per rinforzare il reparto mediano. Secondo quanto riporta il noto quotidiano britannico "Sun", l'affare potrebbe andare in porto già in questa sessione di calciomercato invernale. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.