L'Inter è uscita indenne dalla difficile trasferta dello stadio San Paolo, battendo il Napoli 3-1 e restando in testa alla classifica con quarantacinque punti, alla pari con la Juventus. Una sfida che, però, ha visto l'esclusione a sorpresa di Diego Godin, rimasto in panchina per tutta la partita nonostante alla vigilia tutti i media lo dessero come titolare nel trio difensivo con Skriniar e De Vrij. Il centrale uruguaiano non sarebbe felicissimo dell'impiego ricevuto in questa prima parte della stagione, con Conte che gli ha preferito in molte occasioni Alessandro Bastoni, giovane classe 1999 tra i migliori in campo anche ieri a Napoli.

Per questo motivo la cessione sarebbe tutt'altro che da escludere già a gennaio.

Il Chelsea piomba su Godin

Godin potrebbe lasciare l'Inter già in questa sessione di Calciomercato. Il centrale uruguaiano è arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Il giocatore ha firmato un contratto triennale da sei milioni di euro a stagione, ma fino ad ora il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Anche per questo il tecnico nerazzurro Conte sta lavorando molto sul giovane Bastoni, schierato titolare anche ieri.

L'ex Parma e Atalanta ha scalato le gerarchie e in molti spingono per un suo impiego fisso dal primo minuto. Soluzione che relegherebbe Godin in panchina in pianta stabile.

Nelle ultime ore sull'ex difensore dell'Atletico Madrid, però, sarebbe piombato il Chelsea, a caccia di un rinforzo in difesa che possa dare esperienza al reparto arretrato. I Blues, inoltre, potrebbero garantirgli un posto da titolare fisso. Inter che è pronta sedersi al tavolo delle trattativa, ma non per cedere il difensore a costo zero.

Godin, una trattativa è possibile

L'Inter è pronta a trattare la cessione di Godin con il Chelsea. I nerazzurri, però, vorrebbero intavolare uno scambio in modo da potersi ritrovare anche il sostituto all'interno di questa trattativa. A Milano, infatti, stando a quanto riportato da 'Libero', potrebbe arrivare l'ex difensore della Roma Antonio Rudiger, già vecchio obiettivo del club nerazzurro nell'estate del 2017.

Alla fine gli inglesi ebbero la meglio strappando il difensore per una cifra intorno ai trentacinque milioni di euro. Uno scambio che farebbe realizzare anche una plusvalenza alla stessa Inter, sempre importante in termini di bilancio. Arrivano smentite, invece, su un possibile interesse del Chelsea per Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. Sull'attaccante, però, sarebbe reale l'interesse di altri club di Premier League, su tutti il West Ham.