Il Calciomercato invernale si è aperto con veri e propri 'botti' da parte delle società più blasonate del nostro campionato: il Milan ad esempio ha ufficializzato Ibrahimovic, così come la Juventus ha definito l'acquisto di una delle principali rivelazioni del nostro campionato: il centrocampista offensivo Dejan Kulusevski. E a tal riguardo ha parlato anche l'ex commissario tecnico dell'Italia campione del mondo 2006 Marcello Lippi, che alla Gazzetta ha sottolineato la bravura della dirigenza bianconera nel aver portato a Torino un potenziale campione.

E' un giudizio positivo dunque quello di Lippi sull'arrivo alla Juventus del centrocampista offensivo che era di proprietà dell'Atalanta ma che rimarrà in prestito fino a giugno 2020 al Parma, come confermato anche dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale.

Lippi: 'Kulusevski gran colpo per la Juve, è il nome del futuro'

L'ex tecnico bianconero Marcello Lippi, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato fra le altre cose dell'arrivo alla Juventus di Dejan Kulusevski, vera e propria rivelazione della prima parte della stagione di Serie A.

Ha infatti disputato 17 partite, realizzando 4 gol e 7 assist con il Parma. Per l'ex ct dell'Italia "Kulusevski è un gran colpo per la Juve, è il nome del futuro": ha anche aggiunto che è un giocatore che apprezza moltissimo che ha come doti principali la forza fisica ed una qualità tecnica non indifferente.

Lippi è rimasto sorpreso soprattutto dalle grandi accelerazioni del talento svedese ma allo stesso tempo ha ammesso che il giocatore, essendo un classe 2000, ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha poi dichiarato che non è solo un acquisto per il presente ma anche per il futuro, con la Juventus che si è garantita le prestazioni di un potenziale campione.

Il centrocampista offensivo svedese è stato pagato dalla Juventus circa 35 milioni di euro più 10 milioni di bonus e ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con i bianconeri a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Lippi sulla nazionale italiana

Marcello Lippi ha poi parlato anche della nazionale italiana di Roberto Mancini, confermando di avere enorme fiducia nel tecnico marchigiano in quanto ha saputo costruire una nazionale giovane e di qualità. Il progetto di Mancini ha evidentemente aiutato l'Italia a recuperare la bella immagine degli anni passati: inoltre sarà interessante seguire l'Europeo in estate in quanto l'Italia avrà l'opportunità di giocare allo Stadio Olimpico di Roma. Un richiamo per Lippi alle famose 'Notti Magiche' di Italia 90, quando la nazionale italiana di Azeglio Vicini fece entusiasmare i sostenitori italiani fermando però la sua corsa alle semifinali contro l'Argentina di Maradona.