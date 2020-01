Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Bernardeschi, giocatore che ha avuto numerose difficoltà in questa prima parte di stagione. L'ex calciatore della Fiorentina, nonostante la stima di Maurizio Sarri nutrita nei suoi confronti, non è infatti riuscito a consacrarsi. Il tecnico bianconero lo ha spesso schierato come trequartista, ma il salto di qualità non è mai arrivato. Per questo, su di lui continuano ad esserci numerose voci di mercato.

Stando alle ultime notizie trapelate, Bernardeschi potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio da Fabio Paratici per arrivare a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista centrale della Roma, autore di un buon match contro la Juventus, è seguito da tanto tempo dal direttore sportivo bianconero. La Juventus, infatti, vorrebbe iniziare un ringiovanimento della rosa, puntando soprattutto su alcuni dei migliori calciatori italiani, come Donnarumma e, appunto, Pellegrini.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Pellegrini

Federico Bernardeschi non è riuscito a fare il salto di qualità sotto la guida di Maurizio Sarri. Ha giocato titolare in quattordici partite e non ha mai inciso (zero e gol e zero assist recitano le sue impietose statistiche). La Juventus ha acquistato Dejan Kulusevski dall'Atalanta, che arriverà nella prossima sessione di calciomercato estivo. L'arrivo del forte centrocampista svedese, pagato ben quarantaquattro milioni di euro, potrebbe spingere la dirigenza bianconera a cedere l'ex giocatore della Fiorentina. L'ultima idea di Fabio Paratici sarebbe quella di girare Bernardeschi alla Roma in cambio di Lorenzo Pellegrini. Quest'ultimo è uno dei migliori talenti del calcio italiano, nonché vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Il giovane giocatore, da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, viene valutato tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro dal club capitolino.

L'operazione potrebbe andare in porto nella prossima sessione di calciomercato estiva. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, continuano a tenere banco le voci sulla possibile partenza di Merih Demiral. Il giocatore della Juventus e della Nazionale turca sarebbe ambito da alcuni club della Premier League, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Stiamo parlando del Leicester e del Tottenham, ma su di lui ci sarebbero anche l'Arsenal ed il Manchester United. Gli agenti del talentuoso difensore, in gol contro la Roma, si troverebbero ora in Inghilterra.