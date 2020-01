Il Milan potrebbe essere la nuova destinazione di Yannick Carrasco. Il procuratore dell'attaccante belga avrebbe contattato i rossoneri per proporgli l'acquisto del suo assistito, già in passato finito nel mirino del club lombardo. Sembra, infatti, che il calciatore 26enne abbia manifestato la propria volontà di lasciare la Super League cinese (attualmente milita nel Dalian Yifang) allo scopo di rientrare in Europa per motivi familiari.

Oltre al Milan, Carrasco sarebbe stato offerto anche alla Roma che, però, in queste ore si sarebbe sensibilmente avvicinata a Politano dell'Inter con un'operazione che porterebbe Spinazzola in nerazzurro.

Girardi: 'L'agente di Carrasco ha avuto contatti con il Milan'

Stando a quanto pubblicato di recente su Twitter dal giornalista esperto di Calciomercato Louis Girardi, l'agente di Carrasco, Christophe Henrotay, avrebbe contattato nuovamente il Milan per proporgli l'acquisto del nazionale belga. Questi nella scorsa stagione ha totalizzato 25 presenze in campionato e 17 goal complessivi.

Agente #Carrasco nelle scorse ore ha avuto dei contatti con la dirigenza del #Milan. Il giocatore vuole tornare in Europa. — Louis Girardi®️ (@LGWsport) 14 gennaio 2020

Ad ogni modo, sembra che per Carrasco possa aprirsi anche una pista legata alla Premier League.

Il sito britannico di Sky Sport ha riportato che l'Everton sarebbe pronto ad avanzare un'offerta per l'ex Atletico Madrid che sarebbe stato richiesto esplicitamente dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti.

Il Liverpool avrebbe offerto Shaqiri al Milan

Intanto, stando agli ultimi rumors di mercato, sembra che il Liverpool abbia offerto al Milan l'acquisizione del cartellino di Xherdan Shaqiri. Questi avrebbe attirato su di sé anche le attenzioni della Roma, la quale avrebbe proposto un prestito ai Reds che avrebbero rifiutato questa soluzione. I giallorossi di recente pare si siano allontanati dal 28enne elvetico, poiché sarebbero molto vicini a Politano dell'Inter.

Il Milan, invece, soprattutto se dovesse partire Suso, potrebbe valutare la possibilità di mettere sotto contratto Shaqiri in questa finestra invernale del mercato, con il giocatore che sarebbe ben lieto di tornare in Italia dopo la non felicissima esperienza all'Inter vissuta nel 2015.

Calciomercato Milan: l'affare Politano starebbe per sfumare

Intanto, il Milan starebbe rischiando di essere beffato dalla Roma nella corsa all'acquisto di Matteo Politano. Questi, infatti, sarebbe molto vicino alla società capitolina dopo aver trovato un'intesa di massima con l'Inter. I due club si starebbero accordando per l'approdo di Politano alla squadra di Fonseca in cambio del terzino sinistro Leonardo Spinazzola.

L'ex Sassuolo sarebbe stato individuato dalla Roma come il sostituto ideale dell'infortunato Zaniolo. A questo punto resta da capire se il Milan farà un ultimo tentativo, oppure se preferirà virare su un'altra soluzione come, ad esempio, Shaqiri del Liverpool.