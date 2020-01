La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. Le ultime notizie si concentrano su Gianluigi Donnarumma, talentuoso portiere del Milan seguito da tempo con grandissima attenzione dal club bianconero. Il numero uno rossonero è legato al Milan con un contratto fino al 30 giugno del 2021 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Donnarumma è molto attaccato al club rossonero, come ha dimostrato più volte, tuttavia il futuro del Milan è pieno di incertezze. Il Milan potrebbe restare fuori dall'Europa nella prossima stagione e il rendimento della squadra potrebbe convincere Donnarumma a lasciare il club rossonero.

La dirigenza del Milan ha discusso del possibile rinnovo contrattuale con il procuratore del portiere del Milan, Mino Raiola. Il potente agente, però, ha deciso di rinviare il tutto, consapevole che sul numero uno rossonero ci sono numerosi topo club europei. Il club maggiormente interessato a Gianlugi Donnarumma è sicuramente la Juventus, che lo segue da tantissimo tempo. La dirigenza bianconera avrebbe già messo sul piatto un'offerta molto interessante per quanto riguarda l'ingaggio di Donnarumma.

Mercato Juventus, contatti tra Paratici e Raiola per il colpo Donnarumma

Il portiere rossonero percepisce al momento un ingaggio di sei milioni di euro all'anno; la Juventus avrebbe avuto dei contatti con Mino Raiola, proponendo al suo assistito un contratto di cinque anni da nove milioni di euro a stagione. Si tratta di un'offerta molto interessante, che potrebbe convincere Donnarumma a proseguire la sua carriera a Torino. Il club bianconero vorrebbe infatti ringiovanire la squadra e il possibile colpo Donnarumma dovrebbe essere letto in questa ottica. Tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola ci sono sempre stati degli ottimi rapporti, come testimoniano le operazioni di mercato che hanno coinvolto De Ligt (passato dall'Ajax alla Juventus nella scorsa sessione di Calciomercato estivo) e Paul Pogba (venduto al Manchester United per centocinque milioni di euro).

Il Milan, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino di Donnarumma, che viene valutato tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus potrebbe acquistare dal Manchester United un giocatore molto giovane e talentuoso; si tratta di Tahith Chong, esterno destro classe 1999, al quale scadrà il contratto al termine della stagione in corso. Il calciatore avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo pervenutegli dallo United e sarebbe molto vicino al passaggio alla Juventus.