Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Emre Can, certamente uno dei calciatori più chiacchierati in questo momento. Il centrocampista tedesco di origini turche, infatti, non ha mai digerito l'esclusione dalla lista della Champions League. Nonostante i numerosi tentativi di Maurizio Sarri di ricucire il rapporto con lui, il centrocampista ex Liverpool non è più tornato ai suoi livelli.

Emre Can ha abbassato notevolmente il suo rendimento quando è stato chiamato in causa e al momento avrebbe deciso di lasciare la Juventus.

Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie sul centrocampista tedesco; stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico Daily Mirror, infatti, l'Inter avrebbe fatto un tentativo per lui in questa sessione di Calciomercato invernale. Come è noto, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha chiesto rinforzi alla società, soprattutto a centrocampo. I rapporti tra il club bianconero e l'Inter, però, sono assai freddi da tanto tempo, dunque il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe detto no alla richiesta nerazzurra.

Mercato Juventus, possibile la partenza di Emre Can: su di lui Inter, Everton e Liverpool

L'Inter, comunque, potrebbe fare un altro tentativo per cercare di garantirsi le prestazioni del forte centrocampista tedesco di proprietà della Juventus. Sempre stando a quanto riporta il Daily Mirror, su Emre Can ci sarebbero anche alcuni top club della Premier League inglese. Stiamo parlando di Manchester United, Liverpool e soprattutto Everton.

Quest'ultima società sarebbe disposta a mettere sul piatto ben trenta milioni di sterline per strappare il calciatore tedesco alla Juventus.

Meno probabile, invece, appare il ritorno al Liverpool, club in cui Emre Can ha giocato prima di trasferirsi a Torino. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Federico Chiesa, uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Il giocatore della Fiorentina è da tempo nel giro della Nazionale di Roberto Mancini e nell'ultimo match di campionato (disputato contro il Napoli) è stato autore di un'ottima prestazione, condita da un bel gol. Su di lui c'è anche l'Inter, dunque si prospetta un vero e proprio derby di mercato tra il club bianconero e quello nerazzurro. In ogni caso, la Fiorentina non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, che viene valutato circa 60 milioni di euro.

Un altro giovane talento del calcio italiano monitorato dai bianconeri è Castrovilli.