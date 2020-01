Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Harry Kane, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Tottenham. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, il centravanti britannico sarebbe monitorato con grandissima attenzione dal club bianconero. Kane è uno dei migliori centravanti al mondo nel suo ruolo e potrebbe essere l'erede di Cristiano Ronaldo. Il campione lusitano sta disputando un'ottima stagione in bianconero (in campionato segna da sette partite).

Ronaldo sta per compiere trentacinque anni e non può essere considerato un investimento a lungo termine per il club bianconero. La Juventus sta infatti cercando dei possibili eredi del portoghese (che potrebbe chiudere la carriera anche in America o in Asia) e Kane sembra essere il giocatore giusto per il reparto offensivo bianconero. Il bomber classe 1993 del Tottenham e della Nazionale inglese è però seguito anche da altri club, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni.

Mercato Juventus, Kane possibile erede di Cristiano Ronaldo

Il Tottenham, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello. Harry Kane viene valutato non meno di centosessanta milioni di euro. La Juventus, dunque, potrebbe decidere di mettere sul piatto alcuni giocatori che sarebbero molto graditi al tecnico del club britannico, José Mourinho. Stiamo parlando di Rabiot, Emre Can o Paulo Dybala.

Quest'ultimo sarebbe un vero e proprio pallino dello Special One, che provò a strapparlo alla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estiva. Il club bianconero, poi, dovrà fare grande attenzione alla concorrenza del Barcellona. Il club catalano, infatti, sarebbe fortemente interessato alle prestazioni di Harry Kane, considerato il vero erede di Luis Suarez.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus sta lavorando anche per rinforzare il reparto mediano. Il primo obiettivo per il centrocampo sarebbe Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia e della nostra Nazionale. Stando alle ultime notizie, il calciatore viene valutato almeno cinquanta milioni di euro dal presidente del club lombardo Cellino ed è monitorato anche da alcuni importanti club del calcio europeo, come il Manchester City ed il Paris Saint Germain.

Il club parigino, in particolare, vorrebbe ripetere un'operazione molto simile a quella che portò Verratti in Francia. Al momento, comunque, la Juventus sarebbe in pole sul nuovo talento del calcio italiano.