La Juventus si sta dimostrando attiva anche durante il Calciomercato invernale, avendo ufficializzato per l'estate l'arrivo del centrocampista offensivo ex Atalanta Dejan Kulusevki (in prestito al Parma fino a giugno) ed alcuni acquisti per il settore giovanile, come Matias Soulé, Yannick Cotter e Jean Claudé Ntenda.

Come sottolineato di recente dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, non ci saranno altre trattative di mercato per la prima squadra, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Resterebbe però un'incertezza riguardo alla posizione del centrocampista tedesco Emre Can. Quest'ultimo non ha giocato titolare nemmeno nel match di Coppa Italia contro l'Udinese, con Sarri che gli ha preferito nel ruolo di mezzala destra Federico Bernardeschi.

Segnale evidente che il tecnico toscano non lo consideri particolarmente, d'altronde ciò si era capito anche dall'esclusione dalla lista Champions League di settembre. Proprio per questo, come scrive il noto sito Sport Mediaset, non è esclusa una cessione a gennaio.

Si parla di un possibile prestito al Milan, con il tedesco che potrebbe quindi giocare titolare anche per conquistarsi un posto agli Europei 2020 con la nazionale tedesca.

Emre Can potrebbe trasferirsi in prestito al Milan

Come scrive Sport Mediaset, il centrocampista tedesco Emre Can potrebbe trasferirsi in questo gennaio in prestito al Milan. La dirigenza guidata da Maldini e Boban apprezza molto il centrocampista e lo stesso Pioli lo riterrebbe il mediano ideale da affiancare alla regia di Bennacer.

Una possibilità non del tutto da scartare quella del prestito, anche perché la Juventus lo valuta molto, ma il poco impiego in questa stagione ha evidentemente diminuito il suo prezzo di mercato. Inoltre il tedesco cerca una squadra in cui poter giocare titolare in quanto è parte integrante della nazionale della Germania, ma senza la titolarità in questi mesi rischia di rimanere fuori da Euro 2020.

Oltre al Milan, però ci sarebbe anche l'interesse su di lui da parte di alcune società europee.

Emre Can interessa ad alcune società europee

Il centrocampista tedesco ha molto mercato all'estero, in particolar modo piace al Paris Saint Germain, al Manchester United, al Tottenham e all'Everton. Attualmente la Juventus potrebbe incassare circa 30 milioni di euro, in quanto più o meno è questa la valutazione di mercato del nazionale tedesco.

La prossima estate si attiverà la clausola sul suo contratto che permetterà di liberarsi per 50 milioni di euro.

L'idea della Juventus potrebbe anche essere quella di cederlo in prestito al Milan, proprio con la speranza che ritorni il giocatore ammirato negli anni precedenti. In questo modo la società di Agnelli potrebbe incassare più dei 30 milioni della sua attuale valutazione di mercato.