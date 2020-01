La Juventus è sempre molto attenta ai giovani, lo dimostra anche lo scorso Calciomercato estivo ma anche quello invernale, in cui sono arrivati i giovani talenti Ntenda e Cotter. Già la scorsa estate come dicevamo, la dirigenza bianconera ha investito molto sul settore giovanile, in particolar modo sull'under 23 dove sono arrivati Rafia dal Lione e Mota Carvalho dalla Virtus Entella. Era stato vicino al trasferimento alla Juventus anche il terzino sinistro del Barcellona Juan Miranda. Il classe 2000 piace molto al direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che ha provato in tutti i modi ad acquistarlo.

Alla fine, il classe 2000 si è trasferito in prestito biennale allo Schalke 04, ma secondo le ultime indiscrezioni lanciate da ''calciomercato.com'', la trattativa fra Juventus e Barcellona potrebbe riaprirsi nel prossimo calciomercato estivo. Intanto le due società stanno trattando lo scambio di prestiti che dovrebbe portare il centrocampista offensivo brasiliano Matheus Pereira dalla Juventus under 23 al Barcellona B, percorso inverso invece per la punta classe 2000 Alejandro Marques.

Juventus, possibile nuova offerta per il terzino Juan Miranda

Come scrive il noto sito sportivo ''calciomercato.com'' la Juventus potrebbe presentare una nuova offerta in estate per il terzino spagnolo del Barcellona Juan Miranda.

Gli ottimi rapporti fra le due società potrebbero agevolare la trattativa, d'altronde la Juventus sarebbe alla ricerca di giovani da far crescere nell'under 23. La collaborazione fra le due società potrebbe proseguire su altri fronti, ad esempio si parla molto di un interesse da parte del Barcellona per Federico Bernardeschi.

Il futuro di Bernardeschi e di Rakitic

Molto dipenderà da questa seconda parte di stagione, il nazionale italiano è stato provato da Sarri in Coppa Italia da mezzala con un buon riscontro.

Sarà un banco di prova importante per il centrocampista offensivo. La Juventus invece segue sempre la situazione Rakitic, il centrocampista croato è in scadenza di contratto a giugno 2021 ed è sempre piaciuto alla dirigenza bianconera. In estate potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso essendo ad un anno dalla scadenza dell'intesa contrattuale con il Barcellona.

Il mercato della Juventus

In questo mese di gennaio la Juventus potrebbe alleggerire la rosa cedendo Emre Can e Pjaca ma non dovrebbe effettuare acquisti per la prima squadra.

Ci attendiamo però un calciomercato estivo importante considerando anche l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dalla società bianconera. Di certo da luglio Maurizio Sarri potrà contare su uno dei principali talenti della Serie A, il centrocampista offensivo ex Atalanta (attualmente in prestito al Parma) Dejan Kulusevski.