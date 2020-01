Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Manuel Neuer, fortissimo portiere che milita nelle fila del Bayern Monaco. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino "France Football", la Juventus potrebbe decidere di acquistare il numero uno tedesco nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il club bianconero, infatti, al momento non avrebbe intenzione di intervenire sul mercato, nonostante l'infortunio che Merih Demiral ha subito nella sfida contro la Roma.

Neuer potrebbe dunque essere il colpo a sorpresa di Fabio Paratici a giugno. La Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione relativa al portiere teutonico e ai suoi rapporti con il Bayern Monaco. Neuer, che è stato Campione del Mondo nel 2014 e che è considerato uno dei migliori portieri al mondo, ha subito un calo di rendimento. Testimonianza di ciò è anche il fatto che non ha più il posto da titolare fisso nella Nazionale tedesca, per il fatto che sta subendo fortemente la concorrenza di Marc-AndréTer Stegen, portiere del Barcellona.

Non bisogna poi dimenticare che il Bayern Monaco acquisterà a parametro zero il giovanissimo e talentuoso Alexander Nubel. Neuer, dunque, potrebbe decidere di lasciare il club bavarese dopo otto stagioni di militanza.

Calciomercato Juventus, Paratici sta seguendo Manuel Neuer del Bayern Monaco

Al Bayern Monaco Neuer non accetterebbe mai di fare da secondo; nelle ultime ore, dunque, è spuntata l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus per il numero uno teutonico. Il possibile arrivo di Neuer causerebbe la cessione di Wojciech Szcesny, che comunque sta avendo un ottimo rendimento in questa stagione. Se Buffon decidesse di rimanere un altro anno alla Juventus, Neuer formerebbe con lui la coppia di portieri più forte del mondo (e una delle più anziane d'Europa). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus non sembra intenzionata a sostituire Merih Demiral in questa sessione invernale. Al momento, sono disponibili sono tre centrali difensivi di ruolo, ovvero De Ligt, Bonucci e Rugani. Giorgio Chiellini tornerà a febbraio dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito ad agosto. Mauriizio Sarri pare intenzionato a bloccare la cessione di Rugani ed a puntare su Emre Can nel ruolo di difensore centrale. L'ex Liverpool ha già dato ampie garanzie in questo senso nella scorsa stagione; anche nella Nazionale tedesca, comunque, Emre Can è stato spesso utilizzato come centrale difensivo. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, la Juve segue ancora Emerson Palmieri.