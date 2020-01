Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime si concentrano su Mathjis de Ligt, autore di un avvio di stagione alquanto altalenante con la maglia bianconera. All'inizio ha dovuto sostituire il capitano Giorgio Chiellini, colpito da un grave infortunio, poi Maurizio Sarri gli ha preferito Merih Demiral. Il turco ha affiancato Bonucci nelle ultime partite, dimostrando una grandissima condizione. Al momento de Ligt sta facendo panchina e sembra solo il lontano parente del giocatore che nella scorsa stagione strabiliò tutto il mondo del calcio.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il difensore centrale olandese sarebbe stato richiesto in prestito dall'Ajax per i prossimi sei mesi. La sorprendente notizie di mercato è stata diffusa dal quotidiano portoghese "A Bola", che sta seguendo con grande attenzione la situazione relativa a de Ligt. Il club di Amsterdam vorrebbe approfittare del fatto che de Ligt sta soffrendo moltissimo il suo ambientamento a Torino, nonostante l'investimento di settantacinque milioni di euro da parte della Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estiva.

Mercato Juventus, l'Ajax avrebbe chiesto de Ligt in prestito per sei mesi

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha affermato più di una volta che de Ligt non sarebbe stato assolutamente bocciato da lui, ma che si tratterebbe di un periodo di ambientamento. Non dimentichiamo, inoltre, che il calciatore olandese è da un po' di tempo falcidiato da un problema alla spalla. In ogni caso, stando a quanto riporta la stampa portoghese, l'Ajax avrebbe avuto dei contatti con la dirigenza della Juventus per il prestito del difensore centrale nella seconda parte di stagione. Secondo quanto scrive il noto quotidiano lusitano "A Bola", la Juventus vorrebbe puntare sulla coppia formata da Leonardo Bonucci e Merih Demiral in attesa del rientro di Giorgio Chiellini. Il club bianconero e quello olandese non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale dopo la notizia diffusa dal giornale portoghese "A Bola".

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando per la prossima sessione di calciomercato estivo e avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi. L'attaccante argentino è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che ha già provato in passato a garantirsi le sue prestazioni. Alla luce del rendimento dell'ex capitano dell'Inter in questa prima parte di stagione, il Paris Saint Germain avrebbe tutta l'intenzione di riscattarlo, ma è noto che la moglie-agente Wanda Nara preferirebbe una destinazione italiana per il marito-assistito. Ad ogni modo, se la Juve vuole tentare il colpo dovrebbe mettere sul piatto una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro.