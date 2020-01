Calciomercato.com ha affermato venerdì che il Milan avrebbe preso una decisione in merito al prossimo reparto da rafforzare dopo essersi assicurato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La scelta dei rossoneri sarebbe ricaduta sul reparto difensivo e Cistana ricopre esattamente quel ruolo. Il 22enne è stato estremamente convincente con il Brescia finora in questa stagione, accumulando 16 presenze in Serie A e recentemente conquistando la sua prima convocazione nella nazionale italiana. Il giocatore potrebbe andare a sostituire l'infortunato Leo Duarte, il quale tornerà arruolabile nella seconda parte della stagione.

Secondo La Gazzetta dello Sport si è scatenata un'asta tra i migliori club italiani per acquistare il difensore del Brescia. Il centrale è attualmente seguito dai rossoneri e dai 'cugini' dell'Inter, ma anche Napoli e Cagliari potrebbero fare la loro mossa per anticipare la concorrenza.

Milan, si lavora sulle cessioni: Borini e Rodriguez in partenza

Il Corriere della Sera ha affermato giovedì mattina che anche il Milan starebbe lavorando sul fronte delle cessioni per regolare i conti dopo l'acquisto di Ibrahimovic.

Secondo Sky ci sono due giocatori che sono destinati a lasciare il Milan il prossimo mese: il terzino Ricardo Rodriguez e l'attaccante Fabio Borini. Pietro Balzano Prota di Radio Rossonera ha riferito che la squadra olandese del PSV Eindhoven è diventata l'ultima squadra a unirsi alla fila di club interessati a Ricardo Rodriguez, aggiungendosi a Napoli, Fenerbahce e Watford.

Per Ricardo #Rodriguez spunta anche il Psv e si aggiunge alla lista delle pretendenti: gli olandesi interessati allo svizzero.#Calciomercato #SerieA#RadioRossoneraMercato — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) 1 gennaio 2020

Il nazionale svizzero vuole spazio per giocare al fine di assicurarsi il suo posto agli Europei 2020, dopo aver perso il ruolo da titolare al Milan per mano di Theo Hernandez. Secondo Milannews24 l'altro giocatore che dovrebbe lasciare il Milan è Fabio Borini, che sembrerebbe sempre più vicino a trasferirsi al Genoa.

Dopo aver concluso gli acquisti di Behrami e Perin il presidente Preziosi vuole infatti mettere a segno un altro colpo d’esperienza per evitare la retrocessione. Borini, in scadenza nel prossimo giugno con il Milan, dovrebbe partire dunque già nella sessione invernale di mercato consentendo così ai rossoneri di risparmiare oltre un milione di euro che dovrà corrispondere all’attaccante italiano nel corso dei prossimi sei mesi.

Il giocatore in rossonero guadagna circa 2,5 milioni di euro a stagione. Qualora i rossoneri riuscissero a cedere il giocatore, si troverebbero ad avere dei fondi in più da investire sul mercato: le priorità al momento dovrebbero essere la ricerca di un difensore ed il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.