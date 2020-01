Ancora una volta le voci di mercato sono rivolte al futuro di Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Il portale 'Calciomercato.com' ha recentemente riferito che il ventenne - nonostante il suo amore per i rossoneri - non può mettere in secondo piano le sue ambizioni sportive. L'entourage del giocatore sa che il Milan nel suo stato attuale non ha il potenziale per competere ad alti livelli, e l'ennesima stagione negativa avrà l'effetto di allontanare ancora di più Gianluigi Donnarumma.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', i colloqui tra l'agente Mino Raiola e la dirigenza rossonera al momento sarebbero in stand-by. La trattativa si preannuncia molto serrata, vista la distanza enorme tra le parti: Raiola vorrebbe un aumento di stipendio per il suo assistito, superando gli attuali 6 milioni di euro che guadagna, mentre i rossoneri non sono disposti ad accontentare l'agente. Per il portiere della Nazionale Italiana non mancano di certo i pretendenti: la Juventus è sempre vigile, il Paris Saint Germain è da sempre diverse stagioni accostato al portiere rossonero, mentre il Real Madrid potrebbe aggiungersi alla corsa.

I Los Blancos vorrebbero sfruttare il fatto che il contratto di Donnarumma scadrà alla fine della prossima stagione, cercando di acquistare il giocatore a parametro zero. Lo scenario, per il management rossonero, sarebbe da brividi.

La Roma si inserisce nella corsa per Piatek

Nonostante un inizio di stagione molto al di sotto delle attese, Kris Piatek sta ancora attirando l'interesse di numerosi club, sia in Italia che all'estero. Oltre alla Fiorentina e al Genoa, la Roma starebbe monitorando la situazione del centravanti polacco. Come riportato dall'edizione odierna della 'Gazzetta Dello Sport' (via 'MilanLive.it'), anche i giallorossi si sono uniti alla corsa per il 24enne, che finora ha segnato solo quattro gol in 17 presenze in questa stagione. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, Piatek potrebbe essere messo sul mercato dai rossoneri, che sarebbero disposti ad ascoltare le offerte.

Sicuramente una partenza del centravanti polacco ci sarà solo alle condizioni dei rossoneri, avendo acquistato l'attaccante per 35 milioni di euro un anno fa. Secondo il quotidiano, Piatek è l'ultima idea della Roma per il ruolo del vice-Dzeko, dal momento che l'ex milanista Kalinic non è riuscito a impressionare nella prima metà della stagione. Resta da vedere se l'interesse porterà a qualcosa questo mese ed in tal senso la prossima partita del Milan contro la Sampdoria potrebbe dare delle indicazioni, infatti qualora Ibrahimovic dovesse essere schierato da subito titolare il futuro di Piatek potrebbe essere sempre più lontano da San Siro.