Il Napoli ad inizio stagione era una delle società candidate alla vittoria dello scudetto ma i risultati deludenti in Serie A l'hanno allontanata dai primi posti, portando la società del patron Aurelio De Laurentiis a sostituire Carlo Ancelotti con Gennaro Gattuso, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions.

A fare il resoconto del 2019 dei partenopei ci ha pensato Carlo Alvino, giornalista sportivo noto tifoso napoletano, che a Radio Kiss ha sottolineato la crescita nei risultati del Napoli in questi anni soffermandosi anche sul possibile mercato che la società di De Laurentiis potrebbe fare durante la sessione invernale.

Secondo Alvino non ci sono dubbi, il Napoli è oramai una certezza del calcio italiano e grande merito va al presidente Aurelio De Laurentiis.

'Speriamo di avere altri dieci anni così'

Carlo Alvino, a Radio Kiss, ha risposto alla domanda di un ascoltatore che lo sollecitava a riflettere sul fatto che gli azzurri siano spesso arrivati secondi in Serie A, a tale proposito ha detto: "Speriamo di avere altri dieci anni con il Napoli così", sottolineando come tanti abbiano sottovalutato il prezioso lavoro svolto in questi anni dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Quest'ultimo ha preso la società campana dalla Serie C ed è riuscito a portarla nell'elite del calcio europeo: lo dimostra anche la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, con il Napoli arrivato secondo nel suo girone dietro i campioni d'Europa e del Mondo il Liverpool.

Riguardo invece a un paragone con la Lazio, Alvino ha aggiunto che "la società di Lotito ha vinto di più se contiamo la coppa in più o meno, ma il Napoli è stato superiore in questi anni, non si può mistificare la realtà". Lo stesso Alvino ha poi rivelato l'ambizione sportiva del Napoli per i prossimi anni, sottolineando: "La vera sfida del Napoli per il prossimo decennio è quella di riuscire a fare calcio a grande livello".

Si è poi soffermato sul mercato e sulle possibili trattative che potrebbero svilupparsi durante il Calciomercato invernale.

Il mercato del Napoli

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss ha parlato anche di mercato, sottolineando come Gattuso non cerchi un regista classico, abile solo nel far gioco, ma uno che sappia essere anche incisivo nell'interdizione. In questo senso è spiegato il possibile arrivo del centrocampista slovacco classe 1994 del Celta Vigo Stanislav Lobotka. Si parla di un costo complessivo di circa 20 milioni di euro, il Napoli è in trattativa con la società spagnola. L'arrivo del mediano slovacco potrebbe portare Gattuso a spostare Allan come mezzala destra, mentre sulla sinistra potrebbe giocare uno fra Zielinski e Ruiz.