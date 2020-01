Ieri sera Paulo Dybala ha realizzato una doppietta nella gara di Coppa Italia contro l'Udinese. La Joya ha segnato prima su rigore e poi si è reso protagonista con una magia balistica realizzando un gol alla Del Piero. Questa rete della Joya è stata apprezzata da tutti gli amanti del calcio e ha fatto andare in delirio il popolo juventino. Anche Alessandro Del Piero ci ha tenuto a complimentarsi con Paulo Dybala. L'ex Capitano della Juventus ha mandato il suo personale messaggio all'argentino tramite Twitter.

La risposta di Paulo Dybala ovviamente non si è fatta attendere e fra i due è nato un simpatico siparietto social.

Dybala e il potere dei numeri 10

Paulo Dybala, nell'estate 2017, ha preso con grande orgoglio il numero 10 della Juventus. La Joya sente la responsabilità di portare un numero così importante per la storia bianconera, ma se lo è guadagnato grazie a grandi prestazioni. Paulo Dybala ha ricevuto anche l'approvazione di Alessandro Del Piero. L'ex Capitano della Juventus spende sempre bellissime parole nei confronti della Joya e spesso i due si scrivono sui social.

Anche oggi, Alessandro Del Piero ha voluto complimentarsi con Paulo Dybala per lo splendido gol che ha realizzato contro l'Udinese: "Bello segnare così, eh Paulo Dybala", ha scritto Pinturicchio su Twitter. Ovviamente, la Joya ha immediatamente risposto ad Alessandro Del Piero sottolineando che la rete realizzata ieri è merito del potere dei numeri 10 e della fascia da Capitano.

I poteri del numero 🔟 e della fascia ©️! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4QeNCl2bjC — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) January 16, 2020

Dybala pensa ai prossimi impegni

La Juventus, questa mattina, si è già lasciata alle spalle la vittoria di Coppa Italia contro l'Udinese. I bianconeri, infatti, si sono ritrovati alla Continassa per iniziare a preparare la gara contro il Parma. I giocatori come Paulo Dybala che ieri hanno giocato contro l'Udinese hanno svolto un lavoro di scarico.

Mentre i calciatori che non sono scesi in campo in coppa Italia hanno effettuato un allenamento tradizionale. Per la gara di domenica resta da capire come sta Cristiano Ronaldo che ieri ha dato forfait a causa della sinusite. La sensazione è che per la gara contro il Parma una delle certezze di formazione sarà proprio Paulo Dybala. L'argentino dovrebbe affiancare CR7 mentre alle loro spalle dovrebbe rivedersi Aaron Ramsey.

Bonucci si complimenta con Dybala e compagni

Ieri sera, in Coppa Italia, Maurizio Sarri ha deciso di fare un ampio turnover. Il tecnico, contro l'Udinese, ha cambiato ben otto giocatori rispetto alla sfida contro la Roma. Nonostante le tante rotazioni, la Juventus ha espresso un ottimo gioco e dunque Sarri sa che può contare su tutta la sua rosa. Contro l'Udinese, il tecnico ha fatto rifiatare anche Leonardo Bonucci.

Il numero 19 juventino ha seguito le prestazioni di Paulo Dybala e compagni dalla panchina. Al termine della vittoria contro l'Udinese, Leonardo Bonucci ha voluto utilizzare i social per complimentarsi con tutta la squadra per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "La forza di una grande squadra è quella di non sottovalutare mai nessun impegno. Grande vittoria", ha scritto il numero 19 della Juve su Instagram. Adesso i bianconeri accantoneranno momentaneamente la coppa Italia e si concentreranno sul campionato. Ma già dalla prossima settimana la Juve dovrà tornare a pensare alla Tim Cup visto che la sfida dei quarti sarà in programma mercoledì 22 gennaio e la squadra di Maurizio Sarri se la vedrà contro una fra Parma e Roma.