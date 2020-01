La squadra sarda, grande novità di questo campionato, scenderà in campo contro il Milan e cerca di consolidarsi il sesto posto in classifica. Pioli, dopo il pareggio contro la Sampdoria, sembra aver scelto il 4-4-2 per questa 19esima giornata contro il Cagliari. Ibrahimovic "non ha i 90 minuti nelle gambe" dice Pioli. Sembra avere qualche possibilità in più rispetto a Piatek che invece partirà dalla panchina.

Cagliari, reduce da 3 sconfitte consecutive, cerca il rilancio contro il Milan di Pioli.

Il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale per il centenario rossoblù.

Cagliari-Milan: le probabili formazioni

- Probabile formazione Cagliari: 4-3-2-1

Olsen, Faragò. Pisacane, Klaven, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

A disposizione: Rafael, Cragno, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Ionita, Landinetti, Castro, Cerri

- Probabile formazione Milan: 4-4-2

G.

Donnaruma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao

A disposizione:Reina, A. Donnaruma, Gabbia, Brescianini, Krunic, Paquetà, Bonaventura, Suso, Rebic, Piatek

Live Cagliari-Milan: dove vederla in tv

Cagliari-Milan, in programma alle 15, sarà visibile per gli abbonati Sky in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Potrai seguire la diretta streaming su Sky Go.