C'è aria di festa alla Sardegna Arena. Oggi il cagliari festeggia il suo centenario dalla nascita. Per questo il Cagliari scenderà in campo con una maglia celebrativa bianca con la croce rossoblu disegnata da Antonio Marras per Macron. Dopo tre sconfitte consecutive, contro Lazio, Udinese e Juventus, i giocatori di Maran sono chiamati al riscatto e a dimostrare di potersi meritare il sesto posto in classifica. Il Milan invece non segna da tre partite ed ha sempre più bisogno di punti per chiudere il girone d'andata il più in alto possibile.

A complicare le attività dei mister sono le continue voci di mercato che stanno coinvolgendo entrambe le squadre, in particola modo il Milan. Pioli questa settimana ha dovuto già salutare Borini e Caldara, con tutta probabilità dopo il fischio finale saluterà anche Pepe Reina e nei prossimi giorni anche altri suoi giocatori. Per la formazione titolare Maran si affida ai suoi titolari di fiducia con alcuni ballottaggi a centrocampo che coinvolgono Ionita - Rog e Oliva. Ritorna tra i convocati dopo molto tempo il portiere Cragno.

Nel Milan dalle 'sliding doors' le scelte in difesa sono abbastanza obbligate con Romagnoli e Musacchio (entrambi in diffida) unici centrali e il giovane Gabbia in panchina. Cambio di modulo in fase offensiva dove Pioli vara una sorta di 4-4-2 con Leao a supporto di Ibrahimovic. Kessiè e Krunic si contendono una maglia a centrocampo. Il Milan non segna dalla trasferta di Bologna, pareggi in casa a reti bianche con Sassuolo e Sampdoria, sconfitta epocale a Bergamo con l'Atalanta. L'arbitro del match sarà Abisso.

Le probabili scelte dei due Mister per Cagliari - Milan:

🗣 "I try to learn from everything @Ibra_official tells me."
@RafaeLeao7 is excited by the newest arrival at Milanello



🗣 "Cerco di applicare gli insegnamenti di Ibra sul campo".

L'intervista di Rafael Leão a Milan TV

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu.

Pellegrini; Nández, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone.

In panchina: Rafael, Cragno, Lykogiannis, Walukiewicz, Castro, Ladinetti, Ionita, Oliva, Birsa, Cerri. Allenatore: Maran.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Ibrahimović, Rafael Leão.

In panchina: Reina, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Bonaventura, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

I giocatori chiamati da Maran per sfidare il Milan:

Portieri: Olsen, Rafael, Cragno;

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro, Ladinetti;

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone.

Le scelte di Pioli per la trasferta in terra sarda:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimović, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

Coach Pioli's 22-man squad for our away game ⚽️



I 22 rossoneri convocati per la trasferta di Cagliari ⚽️#CagliariMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KEKwKglyFG — AC Milan (@acmilan) January 10, 2020

Dove vedere e quali quote:

Cagliari - Milan apre la 19ma giornata di campionato alle ore 15 di Sabato 11 Gennaio 2020.

La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A visibile grazie all'abbonamento Sky con il decoder al canale 203. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni coadiuvato dal supporto tecnico di Luca Marchegiani. In alternativa è possibile vedere la partita sull'app Skygo o in streaming sul sito NowTv. Nonostante la classifica sorrida al Cagliari, le quote vedono favorito il Milan. Il segno 2 è dato a 2,25, il pareggio mediamente a 3,50 mentre la vittoria del Cagliari si aggira tra il 3 e il 3,10.